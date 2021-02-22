Андрей Кривоносов пожал руку Лукашенко в надежде получить "заряд энергии и решимости". Предыстория: 12 февраля в Минске на "Всебелорусском собрании" военный комиссар Гомельской областипожал руку Лукашенко в надежде получить "заряд энергии и решимости".





А сегодня телеграм-канал официальной газеты Минобороны "На страже Родины" опубликовал видео, где Кривоносов этот "заряд энергии" передает подчиненным.





Посмотрите на эти серьезные лица, которые у нормального человека вызывают как минимум недоумение.















