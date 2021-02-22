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Более 100 беларусов попросили убежища в Литве и 800 обратились за "гуманитарными" визами

22.02.2021 15:13 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Литву по гуманитарным причинам разрешено приехать 800 гражданам Беларуси, сообщило в понедельник агентство BNS со ссылкой на министерство внутренних дел (МВД).

"Каждую неделю у нас все новые просьбы, это небольшие цифры, однако число и выдаваемых разрешений, и прибывающих растет. У нас уже больше 100 человек, попросивших политического убежища", - сказал глава МВД Литвы Агне Билотайте.

17 февраля было выдано 798 разрешений, а 2 февраля - 792.

Сообщается, что 371 из 800 получивших такие разрешения белорусов уже находятся в Литве, 103 человека попросили убежища.

Разрешение министра внутренних дел выдается на основании мотивированного предложения МИД о приезде иностранца в Литву по особым гуманитарным причинам, таким, как сложившиеся политические обстоятельства или иные угрозы. 

Разрешения выдаются пострадавшим от режима и репрессий или подвергающимся преследованиям гражданам Беларуси, активным представителям оппозиции.

Это исключение применяется с 11 августа.

Граждане Беларуси, желающие приехать в Литву по особым гуманитарным причинам, должны обращаться в посольство Литвы в Беларуси по поводу выдачи шенгенской визы и предоставить информацию, подтверждающую наличие особых гуманитарных причин.


Шенгенская виза позволяет приехать на территорию шенгена и находиться там в течение указанного в визе времени, но не более 90 дней в течение любого временного отрезка в 180 дней с даты первого приезда на территорию государств-членов Шенгенского соглашения.

Кроме того, граждане Беларуси, если они подвергаются преследованиям или возникает реальная угроза для их безопасности и здоровья, могут приехать в Литву и обратиться с просьбой о предоставлении убежища. 

Иностранцы могут подать такую просьбу пункту пограничного контроля, Службе охраны госграницы Литвы или департаменту миграции.

После рассмотрения просьбы о предоставлении убежища предоставляется одна из форм убежища - статус беженца или дополнительная охрана, а также предоставляется вид на жительство в Литве.
 
 
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В Литву по гуманитарным причинам разрешено приехать 800 гражданам Беларуси, сообщило в понедельник агентство BNS со ссылкой на министерство внутренних дел (МВД).
 
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