Еле стоял на ногах: на Аэродромной ГАИ задержала пьяного водителя

Источник материала: Tut.by

В Минске инспекторы задержали очень пьяного водителя, сообщили в столичной ГАИ.

20 февраля в милицию поступило сообщение, что по улице Аэродромной едет Volkswagen, за рулем которого, предположительно, нетрезвый водитель. Сотрудники ГАИ обследовали прилегающую территорию и в одном из дворов задержали водителя. Мужчина еле стоял на ногах. От прохождения медосвидетельствования он отказался.

Инспекторы составили на нарушителя административный протокол. Он будет лишен прав и заплатит крупный штраф.