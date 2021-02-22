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Еле стоял на ногах: на Аэродромной ГАИ задержала пьяного водителя
Источник материала: Tut.by
В Минске инспекторы задержали очень пьяного водителя,
20 февраля в милицию поступило сообщение, что по улице Аэродромной едет Volkswagen, за рулем которого, предположительно, нетрезвый водитель. Сотрудники ГАИ обследовали прилегающую территорию и в одном из дворов задержали водителя. Мужчина еле стоял на ногах. От прохождения медосвидетельствования он отказался.
Инспекторы составили на нарушителя административный протокол. Он будет лишен прав и заплатит крупный штраф.
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От медицинского освидетельствования мужчина отказался.
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