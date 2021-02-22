Эффект плато и еще 5 причин, которые мешают похудеть к весне

Источник материала: Sputnik Беларусь

Зимний сезон подходит к концу, и пока одни ищут очередной рецепт вкусных блинов к Масленице, другие стараются ограничивать себя во всем, желая избавиться от лишних килограммов. Но стоит отметить, что на пути к заветной цели многие сталкиваются с эффектом плато – моментом, когда вес стоит на месте и не хочет сдвигаться с определенной цифры несмотря на ухищрения желающих похудеть.

Почему лишний вес "не идет", а вы не можете похудеть к весне – читайте в подборке Sputnik.

Мало времени

Похудеть мечтают многие, а похудеть быстро – все. Но стоит признать, что лишние килограммы, накопленные за длительный период, не уйдут за неделю. Так что запасайтесь терпением, и результат обязательно появится.

Мало сна и много стресса

Если вы мало спите и много нервничаете, активизируется гормон кортизол. Из-за него резко поднимается уровень сахара в крови, а организм просто отказывается расщеплять жиры, но разрушает белки. Вот почему так важно высыпаться, не голодать и перестать переживать по поводу и без.

Мало еды

Удивительно, но дефицит калорий может привести к ухудшению внешнего вида и здоровья в целом. Организм начинает бить тревогу и перестает тратить жир, отложенный на "черный день". Также замедляется процесс обмена веществ, и вы можете не только не сбросить лишнее, но и набрать еще несколько килограммов.

Мало движения

Какой бы сбалансированной ни была диета, вы можете не похудеть из-за отсутствия спорта. Согласитесь, что тело, которое позабыло о физических нагрузках, выглядит нездорово и дрябло. Старайтесь больше гулять, тренируйтесь дома и меньше сидите на диване – результат вас порадует.

Мало жидкости

Научные эксперименты доказали, что вес может останавливаться из-за обезвоживания. И это не только про воду, но и про другие напитки (не газировка). Вода участвует в очень важном процессе: выводит шлаки и транспортирует жиры для расщепления.

Мало разнообразия

Одну из самых обидных причин – эффект плато – можно определить так: вес останавливается и не сдвигается с "мертвой точки". А все потому, что организм любит адаптироваться к изменениям. Как только вы начинаете худеть, он испытывает стресс и активно отдает все накопленное, а после привыкает и считает диету и спорт привычным образом жизни. Вот почему так важно постоянно менять виды активности и пробовать различные, но все же правильные системы питания. Даешь разнообразие!

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