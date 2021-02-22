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Монобрендовый паровоз: три Volkswagen, два — каршеринговых (видео)

22.02.2021 15:25 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Мы не объявляем голосование за самый народный автомобиль, а просто информируем, что на одной из столичных улиц сегодня утром столкнулись три автомобиля. Все три — одной марки. Угадаете какой?

Последствия дорожно-транспортного происшествия видел пользователь нашего форума с ником ANODIN. Он рассказал корреспонденту Onliner, что авария произошла сегодня утром на пересечении улиц Малинина и Крупской.

— Трио из Volkswagen, причем двое из каршеринга, — отметил свидетель. — Вроде Volkswagen Jetta резко затормозила (там крайняя правая полоса самая проходная при повороте направо, и все летят), первый Polo влетел в зад, а второй Polo, видимо, прилетел в зад первому Polo при перестроении.

Знакомы с ситуацией? Пишите нам: pv@onliner.by или t.me/vitpetrovich.

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Мы не объявляем голосование за самый народный автомобиль, а просто информируем, что на одной из столичных улиц сегодня утром столкнулись три автомобиля. Все три —...
 
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