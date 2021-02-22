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Лукашенко и Путин снова встретились в Сочи
Источник материала: Onliner
Сегодня Александр Лукашенко и Владимир Путин в очередной раз встретились, чтобы поговорить о взаимоотношениях стран. (В прошлый раз
Уже когда кортеж ехал к месту встречи, «Пул Первого»
О старте переговоров стало известно после обеда. Стиль — неформальный.
(будет дополнено)
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Сегодня Александр Лукашенко и Владимир Путин в очередной раз встретились, чтобы поговорить о взаимоотношениях стран. (В прошлый раз виделись здесь в сентябре...
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