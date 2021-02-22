Лукашенко и Путин снова встретились в Сочи

Источник материала: Onliner

Сегодня Александр Лукашенко и Владимир Путин в очередной раз встретились, чтобы поговорить о взаимоотношениях стран. (В прошлый раз виделись здесь в сентябре 2020-го.) Предполагаемые темы разговора анонсировались заблаговременно, но очень общо: опять «углубленная» интеграция, взаимодействие в экономике, военной сфере. Возможно — Россия снова одолжит нам денег, но «это далеко не благотворительность», уточнял ранее Лукашенко.

Уже когда кортеж ехал к месту встречи, «Пул Первого» сообщал , что регламента нет, когда общение закончится — точно никто не знает. Зато, возможно, у Лукашенко и Путина будет время вместе пообедать и покататься на лыжах.

О старте переговоров стало известно после обеда. Стиль — неформальный.





(будет дополнено)