Последний и китайский: обзор самого дешевого 15-дюймового ноутбука в Каталоге

Источник материала: Onliner В Каталоге сейчас почти не осталось ноутбуков до 1000 рублей, и те несколько моделей работают на очень грустном железе. Недавно среди них появилась новинка под китайским брендом Yepo с IPS-экраном и 8 ГБ оперативной памяти. Звучит на бумаге интересно. Правда, процессор в нем Intel Celeron. Проверили, на что способен последний самый дешевый в Каталоге 15-дюймовый ноутбук.

Заказывать «необычные» ноутбуки — довольно популярная тема. На тематических форумах полно обсуждений таких устройств. Люди всерьез рассуждают о технических характеристиках, нюансах сборки и доставки. Они разбираются в каких-то странных брендах, знают их хорошие и плохие стороны. Без сарказма.

Среди ноутбуков до 1000 рублей в Каталоге китайский Yepo выделяется тем, что оснащен 8 ГБ памяти и IPS-экраном. Редкость даже для докризисных времен. Поэтому любопытно проверить, что можно делать на ноутбуке Yepo 737A6 в реальности.

Внешность не обманчива

Yepo — тонкий и легкий 15-дюймовый ноутбук (1500 г), который, к сожалению, собран отвратительно. Экран при открытии всегда скрипит в части шарнирного соединения с корпусом. Рамка вокруг дисплея в некоторых местах не до конца приклеена. Чувствительность тачпада на уровне первых сенсорных телефонов. Соответственно, и жесты на нем работали через раз. Клавиатура прогнута в центр даже без нажатия на клавиши, то есть она буквально кривая. Печатать на ней неприятно, она звонкая и хлипкая. Единственный плюс — большие стрелки и отдельно вынесенные клавиши навигации. Забавно, что отсутствуют привычные для ноутбуков функциональные кнопки регулировки яркости.

















В ноутбуке установлен IPS-экран с широкими углами обзора и толстыми рамками вокруг. У него невысокая яркость и небольшая контрастность, но в целом дисплей довольно приятный. За такую стоимость IPS-экран в любом случае лучше любых альтернатив с TN-панелями, которые пора уже предать забвению.















В ноутбуке три USB-порта, один из них версии 3.0. Рядом с ним расположен mini-HDMI порт. Бесполезное решение, если у вас нет переходника. При этом такой разъем лучше, чем ничего. На правой панели расположены сетевой разъем Ethernet с защелкой и слот для карт памяти microSD. Yepo поддерживает быстрый Wi-Fi на частоте 5 ГГц.









Производительность

Ноутбук работает на четырехъядерном процессоре Intel Celeron из обновленной в 2019 году линейки. Это одна из самых слабых на сегодняшний день моделей процессоров для ноутбуков. Поэтому глупо было бы ожидать сверхрезультатов. Как по итогу ноутбук показал себя в тестах?



О системе ноутбука Yepo 737A6

Комплексное тестирование производительности

Тест работы процессора в рендеринге сложных 3D сцен

Тест стабильности системы в утилите AIDA64

Тест стабильности системы в утилите AIDA64 при работе от батареи

Сценарий рабочей нагрузки оказался чрезмерно сложным для данной конфигурации. Браузер Google Chrome с 16 вкладками и видео Full HD в YouTube на фоне, пакетная обработка 205 фотографий TIFF и операции в огромной таблице Excel. Ноутбук работал медленно, периодически подвисал. Переключение между приложениями ощутимо задерживалось. При работе с таблицей появлялась ошибка об исчерпанных ресурсах. После начала установки игры одновременно с описанной работой все на экране превратилось в слайд-шоу. Средняя температура процессора в это время была 74°. К слову, при просмотре только YouTube температура была 58°.



Показания датчиков ноутбука под максимальной нагрузкой

Реальный адекватный железу сценарий — браузер с парой простых вкладок и/или офисное приложение наподобие Word. Можно без проблем еще смотреть фильмы в Full HD, как в браузере, так и скачанные. Главное — не делать все одновременно.

В синтетических тестах Yepo показал самые слабые результаты среди всех ноутбуков, что были у нас на обзорах за последние два года. Простые практические тесты, приближенные к реальным сценариям использования, тоже показали низкую производительность ноутбука. Для тех, кому важно: CS:GO идет в разрешении 720p на низких настройках с 17 кадрами в секунду.





Что можно обновить в ноутбуке? Можно заменить штатный SATA SSD (модель ASint AS530) на какой-нибудь другой с максимальной высотой 7 мм. Для этого надо всего лишь снять маленькую крышечку на нижней панели. Слотов для памяти и SSD-формата M.2 нет, отсека для жесткого диска нет.













Ноутбук работал бесшумно, потому что в его корпусе нет вентилятора. Под нижней панелью находится в углу маленькая плата с процессором. Ее закрывает металлическая крышка-радиатор, к которой снизу прикреплен кусок какой-то термопрокладки. Как видно на фото, внутри очень много черного термоскотча.



Просим прощения за некачественные фото внутреннего устройства ноутбука

Просим прощения за некачественные фото внутреннего устройства ноутбука

В смешанном режиме использования, сочетающем разной длительности работу в браузере, стриминг одного видео на ТВ и редактор таблиц Excel, ноутбук проработал 5 часов. В режиме просмотра кино — 4 часа. При работе в интенсивном режиме — 2 часа 25 минут. Быстрой зарядки тут не завезли. А сам адаптер питания оснащен непривычно коротким кабелем.







4 Оценка автора Нравится IPS-экран 8 ГБ памяти Не нравится слабое железо кривая сборка нет слотов памяти короткий провод питания

Все недостатки и итоговая оценка указаны не потому, что ноутбук дешевый. А потому что он просто плохой. Он криво собран, у него неприятная клавиатура, и нет никакой возможности его улучшить. Вероятно, для кого-то цена перевесит все описанные недостатки и низкую производительность. Проблема еще в том, что альтернативы среди новых ноутбуков за эту цену сейчас нет.

Единственные существенные плюсы Yepo — 15-дюймовый IPS-экран и 8 ГБ памяти. А что на ноутбуке с Intel Celeron J4125 внутри можно запустить? Браузер, фильмы или редактор текста. За все — 999 рублей. Другого за эту цену сейчас не найти. Суровые времена предлагают только суровые ноутбуки.