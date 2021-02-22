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В Минске займутся «своевременной обработкой трещин» на асфальте, чтобы увеличить срок его эксплуатации

22.02.2021 15:25 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В Минске уделят больше внимания профилактике повреждений дорожного покрытия. Об этом сообщает телеграм-канал «Минск. Официально», являющийся официальным каналом Минского городского исполнительного комитета.

Владимир Кухарев, председатель Мингорисполкома, на оперативном совещании поручил дорожным службам столицы уделить больше внимания профилактическим мероприятиям, направленным на укрепление дорожного полотна.

— Решение проблемы разрушения дорожных покрытий заключается в применении комплексных, а не частичных мер. Поэтому в городе необходимо разработать соответствующий график проведения профилактических работ по укреплению столичных дорог. Своевременная обработка трещин поможет замедлить процесс образования выбоин, сохранить целостность дорожного покрытия и увеличить срок его эксплуатации, — отметил Владимир Кухарев.

На совещании также затронули тему уборки снега в столице. Председатель Минского горисполкома потребовал от санитарно-эпидемиологической службы города и управления городского хозяйства и энергетики проверить улично-дорожную сеть и привлечь к ответственности балансодержателей тех улиц, на которых до сих пор не убран снег и припаркованы автомобили, создающие препятствия в работе снегоуборочной техники.

Во сколько вы оцените состояние асфальта в столице (по 5-балльной системе)?

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Теги: Минск
 
 
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В Минске уделят больше внимания профилактике повреждений дорожного покрытия. Об этом сообщает телеграм-канал «Минск. Официально», являющийся официальным...
 
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