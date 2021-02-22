Источник материала: Хартия'97

США разорвали цепочки поставок для модной индустрии из Синьцзяня 22.02.2021, 15:23

Именно там Китай насильно держит миллион мусульман в лагерях.

В январе китайский производитель хлопчатобумажной пряжи Huafu Fashion направил предупреждение инвесторам: "Несколько американских брендов отменили заказы. Это принесло негативные последствия для компании". Компания утверждает, что потеряла по крайней мере $ 54,3 млн чистой прибыли, сообщает "Зеркало недели. Украина" со ссылкой на американскую газету The Washington Post.

Huafu стала одним из немногих поставщиков, которая публично признала последствия американских санкций.

Но тысячи компаний по всему миру пострадали после того, как Соединенные Штаты внесли в черный список 87 процентов урожая китайского хлопка. Это пятая часть всех мировых поставок. Санкции ввели из-за нарушений прав человека в отношении уйгуров - мусульманского меньшинства – в северо-западном регионе Китая Синьцзян.

То, что происходит сейчас в индустрии моды, редкий случай в истории мировой торговли: многомиллиардная цепочка поставок раскололась почти в одночасье из-за проблемы с правами человека, напоминает газета.

Всего год назад компании говорили, что невозможно прекратить покупку текстиля, сделанного из синьцзянского хлопка.

Из хлопка, собранного в Синьцзяне, делают одежду по всей Азии, от Бангладеш до Вьетнама, говорят руководители текстильной промышленности. Запрет США распространяется на продукцию, сделанную в целом или частично» на синьцзянском хлопком, независимо от того, где производится продукция», заявила Таможенная и пограничная служба США.

Санкции США были вызваны жесткой кампанией Китая против уйгуров, которую официальный Пекин называет "перевоспитанием". Некоторые уйгуры, задержанные в лагерях для интернированных в Синьцзяне в последние годы, заявили, что их пытали и заставляли работать на текстильных фабриках в качестве условия освобождения.

Масштабы кампании ужаснули многих на Западе. Китай отрицает жестокое обращение с уйгурами, называя санкции политически мотивированной кампанией. В заявлении для The Washington Post МИД Китая назвал сообщения о принудительном труде в Синьцзяне "ложью с головы до хвоста".

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