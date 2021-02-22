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США разорвали цепочки поставок для модной индустрии из Синьцзяня
Источник материала: Хартия'97
США разорвали цепочки поставок для модной индустрии из Синьцзяня
Именно там Китай насильно держит миллион мусульман в лагерях.
В январе китайский производитель хлопчатобумажной пряжи Huafu Fashion направил предупреждение инвесторам: "Несколько американских брендов отменили заказы. Это принесло негативные последствия для компании". Компания утверждает, что потеряла по крайней мере $ 54,3 млн чистой прибыли, сообщает
Huafu стала одним из немногих поставщиков, которая публично признала последствия американских санкций.
Но тысячи компаний по всему миру пострадали после того, как Соединенные Штаты внесли в черный список 87 процентов урожая китайского хлопка. Это пятая часть всех мировых поставок. Санкции ввели из-за нарушений прав человека в отношении уйгуров - мусульманского меньшинства – в северо-западном регионе Китая Синьцзян.
То, что происходит сейчас в индустрии моды, редкий случай в истории мировой торговли: многомиллиардная цепочка поставок раскололась почти в одночасье из-за проблемы с правами человека, напоминает газета.
Всего год назад компании говорили, что невозможно прекратить покупку текстиля, сделанного из синьцзянского хлопка.
Из хлопка, собранного в Синьцзяне, делают одежду по всей Азии, от Бангладеш до Вьетнама, говорят руководители текстильной промышленности. Запрет США распространяется на продукцию, сделанную в целом или частично» на синьцзянском хлопком, независимо от того, где производится продукция», заявила Таможенная и пограничная служба США.
Санкции США были вызваны жесткой кампанией Китая против уйгуров, которую официальный Пекин называет "перевоспитанием". Некоторые уйгуры, задержанные в лагерях для интернированных в Синьцзяне в последние годы, заявили, что их пытали и заставляли работать на текстильных фабриках в качестве условия освобождения.
Масштабы кампании ужаснули многих на Западе. Китай отрицает жестокое обращение с уйгурами, называя санкции политически мотивированной кампанией. В заявлении для The Washington Post МИД Китая назвал сообщения о принудительном труде в Синьцзяне "ложью с головы до хвоста".
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Именно там Китай насильно держит миллион мусульман в лагерях.
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