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Руны, а не глаголица: загадочная находка в Чехии поставила вопрос о первом алфавите славян

22.02.2021 15:33 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Руны, а не глаголица: загадочная находка в Чехии поставила вопрос о первом алфавите славян

  • 22.02.2021, 14:55
  • 3,320
Руны, а не глаголица: загадочная находка в Чехии поставила вопрос о первом алфавите славян

Открытие может перевернуть представление об истории славянских языков.

В раннеславянском селении в Моравии археологи обнаружили ребра крупного рогатого скота с шестью знаками древнегерманских рун. Надпись старше первых глаголических текстов более чем на 250 лет.

Об этом в журнале Journal of Archaeological Science (перевод – «Радыё Свабода») сообщила команда археологов и лингвистов из Чехии, Швейцарии, Австрии и Австралии.

– Это большое открытие не только национального, но и европейского значения. Славянскими языками пользуются более 300 миллионов человек. Важно выяснить, когда и какое письмо наши предки использовали впервые в своей истории, – подчеркнул в интервью СМИ профессор Иржи Махачек из Института археологии и Музея Университета имени Масарика в Брне.

Чешские археологи нашли кость с рунами в 2017 году в деревне Ланы около Бржецлава на юге Моравии, в остатках раннеславянского поселения с VI века.

Профессор Роберт Недома, эксперт по германским языкам из Венского университета, идентифицировал знаки на кости как руны, написанные на Fugark Elder-древнейшем руническом алфавите, который использовался со II по VII век немецкоязычными жителями Центральной Европы.


Профессор Махачек объясняет, что археологи обычно находили кости или другие предметы с рунами на кладбище франков, алеманнов и викингов.

– Мы обнаружили их в славянском поселке в Южной Моравии. Это первая такая находка в ненемецком контексте, – подчеркнул Махачек, отмечая при этом, что найденный археологами артефакт особо загадочный, поскольку, по предварительным историческим знаниям, славяне не использовали никакого письма к IX столетию.

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