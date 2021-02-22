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Если мама Ромы говорит нам «продолжайте борьбу», то мы обязаны продолжать борьбу

22.02.2021 15:33 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Если мама Ромы говорит нам «продолжайте борьбу», то мы обязаны продолжать борьбу

  • Екатерина Снытина
  • 22.02.2021, 14:52
Если мама Ромы говорит нам «продолжайте борьбу», то мы обязаны продолжать борьбу
Екатерина Снытина
фото: Прессбол

Долбить, долбить, долбить, кто как может.

Честно признаюсь эти несколько дней, когда начались судебные процессы над журналистками и вообще суды, я попала в какую то эмоциональную яму.

Как? Как вообще противостоять этому беззаконию?!

Но потом увидела интервью мамы Ромы Бондаренко. Она говорит в интервью что и ей страшно, но что делать? Нужно долбить, нужно что то делать, сопротивляться, каждый как может!

И я поняла, что у меня нет ни малейшего морального права даже иметь низкий уровень энергии и после прочтения новостей открывать Инстаграм и видя там несчётное количество сообщений от людей говорить себе «ох, я сейчас не могу им ответить, нет сил, нет энергии».

Потому что могу! Потому что, если мама Ромы, потеряв сына, говорит нам «продолжайте борьбу», то мы обязаны продолжать борьбу!

Потому что 12 ноября 2020, когда Ромы не стало, мы обещали сами себе, что не забудем не простим не остановимся! Чтобы его смерть не была напрасной!

Поэтому я призываю всех своих друзей, знакомых и подписчиков! Будьте сильнее, будьте позитивнее, помогайте друг другу справляться с эмоциональными кризисами и продолжайте долбить!

Долбить, долбить, долбить, кто как может!

Обнимаю

Екатерина Снытина, «Фейсбук»

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Теги: Новости
 
 
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