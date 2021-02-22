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Avia.pro: Самолет Лукашенко не пустили в небо Украины

22.02.2021 15:33 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Avia.pro: Самолет Лукашенко не пустили в небо Украины

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  • 22.02.2021, 14:51
  • 8,436
Avia.pro: Самолет Лукашенко не пустили в небо Украины

Опубликована схема полета самолета белорусского диктатора.

Визит Лукашенко в Сочи, где должна пройти встреча с президентом России Путиным, уже омрачен. Самолет белорусского диктатора не впустили в воздушное пространство Украины – пришлось делать крюк.

Как сообщает rest.ej.by со ссылкой на Avia.pro, авиационные службы Украины не пустили самолет Лукашенко в воздушное пространство своей страны. В качестве одной из причин были названы резкие и недружественные высказывания владельца самолета в адрес Украины.

Специалисты опубликовали в интернете схему полета самолета Лукашенко, на которой видно, что ему пришлось делать крюк в несколько сот километров из-за позиции Киева. Для авиалайнера такого уровня, на котором летает Лукашенко, это не является проблемой, но ведь дело не в этом.


Сам по себе инцидент очень неприятен, особенно перед встречей с Путиным, для которого инцидент станет серьезным сигналом. Уж если Украина не пустила самолет Лукашенко в свое воздушное пространство, то можно не сомневаться, что и все остальные страны, которые не признают Лукашенко главой Беларуси, последуют такому же примеру. В итоге, как можно будет вести какие-то дела с политиком, который не просто не выездной во все цивилизованные страны, но и летать никуда не может, кроме как в Россию.

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Опубликована схема полета самолета белорусского диктатора.
 
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