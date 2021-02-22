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Лебедько: «В Сочи Лукашенко предстает хромающим на обе ноги»

22.02.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Что может продать Москве правитель Беларуси, у которого с рейтингом «что-то не то»?

Лебедько: «В Сочи Лукашенко предстает хромающим на обе ноги»

Директор Центра «Европейский Диалоги», депутат Верховного Совета республики Беларусь 12 и 13 созыва Анатолий Лебедько оценил расклад сил на сегодняшних переговорах Александра Лукашенко и Владимира Путина в Сочи, которые уже начались.

— Думаю, что Лукашенко все-таки имеет определенные козыри для встречи с Путиным. Он пытается продать то, что якобы контролирует ситуацию в стране.

Вместе с тем он очень ослаблен, это не Лукашенко полуторагодовой давности, который имел достаточно неплохие,  устойчивые отношения с евроатлантическим пространством. Тогда он «раскрутил» Европейский союз на то, чтобы получить в 2019 году по разным каналам на 2 миллиарда евро (вдумайтесь в эту цифру!) и наладил отношения с США – не случайно госсекретарь США Майкл Помпео прилетал в Минск и встречался с Лукашенко. И при этом ему удалось по-прежнему получать кредиты, за которые, правда каждый год нужно рассчитываться с РФ, поддерживать отношения с Китайской народной республикой – то есть, он был на коне.

Но сегодня Лукашенко не может шантажировать Москву своими отношениями, например, с Америкой или с ЕС – все понимают, что они находятся на уровне плинтуса, инвестиции уходят из страны, квалифицированные специалисты покидают Беларусь, и это очень слабая позиция Лукашенко. Еще одна слабость – это его реальный рейтинг. Это слезы, с этим невозможно идти ни в одну избирательную кампанию.

Путин, при всей своей авторитарности, и в этом они схожи с Лукашенко, все же имеет легитимность в России, за него голосует большинство избирателей – это факт, и Путин об этом знает.

Далее, смотрим на транзит – от того, что наши нефтепродукты и другие товары уходят через российские порты, никаких преимуществ Лукашенко не получил, наоборот, опять же, попал в еще большую зависимость от Кремля. Провозгласили задачу диверсификации от России, а на самом деле мы видим, что Лукашенко и сам лично все больше зависит от Москвы, и страну вставляет в этот файл. С экономической точки зрения – в соглашении сказано, что белорусские товары переправляются ж/д составом Российской Федерации – и значит, $1 млрд получит не белорусская, а российская железная дорога. То есть, Лукашенко на этом ничего для страны не отбил и ничего для себя не получил.

Поэтому, на мой взгляд, в Сочи Лукашенко предстает хромающим на обе ноги, он действительно в слабом положении. Единственное, что он может продавать Путину – это свою незаменимость и то, что он держит ситуацию в стране под контролем. Но это силовой контроль, фактически, у нас введено чрезвычайное положение, и контролировать ситуацию удается только благодаря тому, что распыляется вирус страха через все доступные Лукашенко инструменты.

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Если бы речь шла только о личной, персональной судьбе Лукашенко – это меня волнует в самую последнюю очередь. Но он-то подписывает бумаги от имени страны! Он заключает соглашения, дает какие-то обещания (и далеко не все они находятся в публичном пространстве) от имени Беларуси.

Поэтому наша задача – твердо заявить: у Лукашенко нет легитимности, он – не президент Беларуси и не имеет прав подписывать какие-то соглашения. Тут не надо шуметь и быть смешным, отправляя угрозы Путину – мы должны решать наши дела внутри страны. А если народ будет единым, в большинстве своем будет придерживаться одной линии поведения и действовать сообща – это самое главное.

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Теги: Минск
 
 
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