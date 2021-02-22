Фотофакт. Рукопожатие Путина и Лукашенко под снежинками. У последнего – синий ноготь

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На сочинской Красной поляне во второй половине дня стартовали переговоры правителей России и Беларуси. Обращает на себя внимание рука визитера: ноготь большого пальца – посиневший, будто после травмы.





Как ранее сообщил пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков, «с обеда они будут с Александром Григорьевичем общаться, можно предположить, что до вечера».

У обоих правителей дресс-код неформальный. Владимир Путин озвучил: «Очень рад нашей новой встрече. Это в современных условиях уже большая редкость».

Как отмечает телеграм-канал «Пул №3» (фото оттуда), приближенный к Кремлю: «Неутомимые люди подсчитали, что «в 2000-2020 годах Лукашенко приезжал в Россию 106 раз. Из них 53 поездки были совершены для двусторонних переговоров на высшем уровне, 49 – для участия в официальных и неформальных саммитах СНГ, ОДКБ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и заседаниях Высшего Государственного совета Союзного государства»