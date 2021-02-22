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Кузнецов: «Чем больше пропаганда будет ругать Бабарико, тем больше у людей будет развиваться позитивная ассоциация с этим человеком»
22.02.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
И почему вспоминается знаменитая фраза Братца Кролика.
Власти и государственная пропаганда, казалось бы,
— Феномен Бабарико на самом деле не новый. Так обычно и происходит: когда ненавистная и нелюбимая всеми власть прессует и репрессирует кого-то, он становиться героем, — отметил основатель «Сильных новостей» Петр Кузнецов в эфире
В тот момент я подумал, что ему выпала такая историческая миссия — после 26-летнего периода, когда люди не рассматривали никого, кроме Лукашенко в качестве руководителя страны, народ посмотрел на него, как на абсолютно реальную альтернативу. Как на гуманистичного, законопослушного, хорошего, цивилизованного президента.
Его арест был ключевым моментом, который очень многих людей тогда привел в протест и политику. Этот момент работает и сейчас. Да, появилось много людей в политике,
По мнению политического эксперта, госпропаганда, направленная против Виктора Бабарико, не только не ухудшает его позиции, но, наоборот, еще больше укрепляет их.
— И суд, и пропаганда, когда власть рассчитывает, что все это сработает, на самом деле, будет работать ровно наоборот еще и потому, что доверие к пропаганде и государственным СМИ рухнуло просто катастрофически. 16% уровень доверия к госСМИ и 15% уровень доверия к ЦИК — это вообще ни о чем.
Все, что исходит оттуда, воспринимается от обратного, как в истории с кроликом: «Делай со мной что хочешь, только не бросай в терновый куст».
И это еще при том, что он сам находится в тюрьме, не может отвечать, не может ничего говорить и делать. Если бы сейчас в этой же ситуации он был на свободе, его уровень поддержки вообще был бы сумасшедший, — уверен Кузнецов.
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Кузнецов: «Чем больше пропаганда будет ругать Бабарико, тем больше у людей будет развиваться позитивная ассоциация с этим человеком»
И почему вспоминается фраза Братца Кролика.
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