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Кузнецов: «Чем больше пропаганда будет ругать Бабарико, тем больше у людей будет развиваться позитивная ассоциация с этим человеком»

22.02.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

И почему вспоминается знаменитая фраза Братца Кролика.

Кузнецов: «Чем больше пропаганда будет ругать Бабарико, тем больше у людей будет развиваться позитивная ассоциация с этим человеком»

Власти и государственная пропаганда, казалось бы, включили все свои рычаги, чтобы фамилия Бабарико исчезла, наконец, из повестки дня. Но рейтинг человека, который лишен свободы и голоса уже восемь месяцев, по-прежнему значительно опережает и рейтинг Лукашенко, и популярность остальных политиков.

— Феномен Бабарико на самом деле не новый. Так обычно и происходит: когда ненавистная и нелюбимая всеми власть  прессует и репрессирует кого-то, он становиться героем, — отметил основатель «Сильных новостей» Петр Кузнецов в эфире ОГП-ТВ. — Но с Бабарико все еще интереснее. Я помню, как знакомые в Гомеле, которые политикой не интересовались вообще, признались, что поднялись и пошли не из-за ковида, не для того, чтобы поставить подпись во время предвыборной кампании, а конкретно после ареста Бабарико.

В тот момент я подумал, что ему выпала такая историческая миссия — после 26-летнего периода, когда люди не рассматривали никого, кроме Лукашенко в качестве руководителя страны, народ посмотрел на него, как на абсолютно реальную альтернативу. Как на гуманистичного, законопослушного, хорошего, цивилизованного президента.

Его арест был ключевым моментом, который очень многих людей тогда привел в протест и политику. Этот момент работает и сейчас. Да, появилось много людей в политике, например, Латушко и другие, у которых тоже есть хороший бэкграунд, но надежда все равно осталась в ассоциации с Бабарико.

По мнению политического эксперта, госпропаганда, направленная против Виктора Бабарико, не только не ухудшает его позиции, но, наоборот, еще больше укрепляет их.   

— И суд, и пропаганда, когда власть рассчитывает, что все это  сработает, на самом деле, будет работать ровно наоборот еще и потому, что доверие к пропаганде и государственным СМИ рухнуло просто катастрофически. 16% уровень доверия к госСМИ и 15% уровень доверия к ЦИК — это вообще ни о чем.

Все, что исходит оттуда, воспринимается от обратного, как в истории с кроликом: «Делай со мной что хочешь, только не бросай в терновый куст». 

Чем больше пропаганда будет ругать Бабарико, тем больше у людей эмоционально будет дальше развиваться позитивная ассоциация с этим человеком.

И это еще при том, что он сам находится в тюрьме, не может отвечать, не может ничего говорить и делать. Если бы сейчас в этой же ситуации он был на свободе, его уровень поддержки вообще был бы сумасшедший, — уверен Кузнецов.

 
Теги: Новости, Гомель
 
 
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