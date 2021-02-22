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Власти отреагировали на новость о том, что на гомельском предприятии муки не осталось на два дня

22.02.2021 15:37 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Власти отреагировали на новость о том, что у «Гомельхлебпрома» муки не осталось на два дня. «Гомельские ведомости» приводят заявление начальника управления торговли и услуг Гомельского горисполкома Евгения Пестунова.

«Все торговые сети областнрго центра обеспечены хлебобулочными изделиями из хлебозаводов Жлобина, Добруша, Рогачева, Слуцка и Минска. К тому же, практически все торговые сети выпускают продукцию собственного производства. Проблем с покупкой хлеба у гомельчан нет и не будет», — сказал Пестунов.

Вчера в соцсетях широко обсуждалась новость «Свободы», в которой утверждалось, что «Гомельхлебпром» сообщил о срыве выполнения заказов магазинов Гомеля и области на хлебобулочную продукцию из-за того, что у предприятия нет муки на два дня работы — 21 и 22 февраля. По факту господин Евгений Пестунов подтвердил эту информацию.

 
Теги: Новости, Гомель
 
 
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Власти отреагировали на новость о том, что у «Гомельхлебпрома» муки не осталось на два дня. «Гомельские ведомости» приводят заявление начальника управления...
 
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