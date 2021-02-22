Власти отреагировали на новость о том, что на гомельском предприятии муки не осталось на два дня

Источник материала: KYKY

Власти отреагировали на новость о том, что у «Гомельхлебпрома» муки не осталось на два дня. «Гомельские ведомости» приводят заявление начальника управления торговли и услуг Гомельского горисполкома Евгения Пестунова.

«Все торговые сети областнрго центра обеспечены хлебобулочными изделиями из хлебозаводов Жлобина, Добруша, Рогачева, Слуцка и Минска. К тому же, практически все торговые сети выпускают продукцию собственного производства. Проблем с покупкой хлеба у гомельчан нет и не будет», — сказал Пестунов.

Вчера в соцсетях широко обсуждалась новость «Свободы», в которой утверждалось, что «Гомельхлебпром» сообщил о срыве выполнения заказов магазинов Гомеля и области на хлебобулочную продукцию из-за того, что у предприятия нет муки на два дня работы — 21 и 22 февраля. По факту господин Евгений Пестунов подтвердил эту информацию.