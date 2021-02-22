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Власти отреагировали на новость о том, что на гомельском предприятии муки не осталось на два дня
Источник материала: KYKY>
Власти отреагировали на новость о том, что у «Гомельхлебпрома» муки не осталось на два дня. «Гомельские ведомости»
«Все торговые сети областнрго центра обеспечены хлебобулочными изделиями из хлебозаводов Жлобина, Добруша, Рогачева, Слуцка и Минска. К тому же, практически все торговые сети выпускают продукцию собственного производства. Проблем с покупкой хлеба у гомельчан нет и не будет», — сказал Пестунов.
Вчера в соцсетях широко обсуждалась
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Власти отреагировали на новость о том, что у «Гомельхлебпрома» муки не осталось на два дня. «Гомельские ведомости» приводят заявление начальника управления...
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