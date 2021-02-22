Торг начинается: переговоры Лукашенко и Путина в Сочи пройдут без свидетелей





"Очень рад нашей новой встрече. Это в современных условиях уже большая редкость", - сказал Путин, приветствуя Лукашенко.





Как передает "Пул N3", переговоры проходят в формате без галстуков. После традиционного позирования для прессы, разговаривать "о серьезном" Путин и Лукашенко будут тет-а-тет.





Заявления по итогам не запланировано, только если они сами этого не возжелают. Детали повестки переговоров также неизвестны.





Хотя понятно, что Лукашенко будет просить у Путина денег, а чего потребует тот взамен, неизвестно.





Ранее официальные источники обнародовали стандартные пресс-релизы с фразами о «широком комплексе вопросов» и т. п. Из конкретики лишь упоминания о неких вызовах, в том числе в сфере военной безопасности. Также лидеры планируют поговорить о проектах в торгово-экономической, энергетической и культурно-гуманитарной областях.





Видимо, это стоит понимать как переговоры о взаимной торговле, промкооперации, доступе товаров на рынки, перевалке нефтепродуктов, образовании и т. п.