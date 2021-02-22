ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Торг начинается: переговоры Лукашенко и Путина в Сочи пройдут без свидетелей

22.02.2021 15:47 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Владимир Путин и Александр Лукашенко начали переговоры в Сочи, сообщает телеграм-канал «Пул N3».


"Очень рад нашей новой встрече. Это в современных условиях уже большая редкость", - сказал Путин, приветствуя Лукашенко.

Как передает "Пул N3", переговоры проходят в формате без галстуков. После традиционного позирования для прессы, разговаривать "о серьезном" Путин и Лукашенко будут тет-а-тет. 

Заявления по итогам не запланировано, только если они сами этого не возжелают. Детали повестки переговоров также неизвестны.

Хотя понятно, что Лукашенко будет просить у Путина денег, а чего потребует тот взамен, неизвестно.

Ранее официальные источники обнародовали стандартные пресс-релизы с фразами о «широком комплексе вопросов» и т. п. Из конкретики лишь упоминания о неких вызовах, в том числе в сфере военной безопасности. Также лидеры планируют поговорить о проектах в торгово-экономической, энергетической и культурно-гуманитарной областях.

Видимо, это стоит понимать как переговоры о взаимной торговле, промкооперации, доступе товаров на рынки, перевалке нефтепродуктов, образовании и т. п.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Владимир Путин и Александр Лукашенко начали переговоры в Сочи, сообщает телеграм-канал «Пул N3».
 
Новости дня
Новости разные
 
Кузнецов: «Чем больше пропаганда будет ругать Бабарико, тем больше у людей будет развиваться позитивная ассоциация с этим человеком»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

21.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
22.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by