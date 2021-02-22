Три года колонии и конфискацию машины запросил прокурор для избитого ОМОНом гродненского таксиста

Источник материала: Tut.by

В Гродно продолжаются судебные заседания по уголовному делу в отношении гродненского таксиста Алексея Лапы. Прокурор запросил для гродненца, избитого при задержании ОМОНом, три года колонии, а также конфискацию автомобиля и взыскание с обвиняемого судебных издержек, сообщает Блог Гродно s13.ru.



Фото: TUT.BY

Напомним, гродненского таксиста Алексея Лапу судят по статье 364 УК РБ — насилие либо угроза насилия в отношении сотрудника правоохранительных органов. Потерпевшими выступают сотрудники ОМОН Павел Конон и Артем Логиш. У одного из них после инцидента был обнаружен синяк и кровоподтеки. За медицинской помощью потерпевшие не обращались.

Кроме того, в суде также рассматривается уголовное дело в отношении одного из пассажиров такси, который проходил по делу Лапы как свидетель.

Алексей Лапа вместе с друзьями был задержан сотрудниками ОМОН 11 августа на площади Декабристов. В тот день Алексей компания приехала на парковку около супермаркета «Алми» на улице Советских Пограничников. Тогда в Беларуси, напомним, не было интернета, заказов у таксиста особо не было — он работал в службе такси «Максим» на своем автомобиле, — поэтому молодой человек решил вместе с товарищами покататься по городу. В городе вечером были пробки, и по словам Алексея, компания поездила по городу и решила поехать в магазин купить воды. Но бутылка с водой оказалась в машине, и ребята, покурив около машины, решили уезжать с парковки.

Пропустив две машины, Алексей собрался ехать. В этот момент, вспоминает обвиняемый, кто-то стал бить сзади по машине, слева от автомобиля также находился какой-то человек. Мужчина вспоминает, что на улице уже было темно, разглядеть, кто стоит рядом с его машиной, он не мог. Описывает, что в зеркалах увидел темный силуэт. Таксист говорит, что за несколько секунд кем-то было сделано примерно пять ударов по машине. В это время на дороге рядом с парковкой было много машин, они сигналили, а около магазина было многолюдно.

— Две машины проехали перед нами, я их пропустил и собирался ехать тоже. То есть двигатель был заведен, фары горели. Увидел в зеркалах силуэты. Слева стоял человек, но для меня при включенных фарах он тоже был только силуэтом. Тут посыпались удары сзади.

Алексей рассказывал, что начал движение, когда машину начали бить в районе лобового стекла.

— Из окна я не видел, чем точно был нанесен этот удар. Движение я начал после этого удара, вывернул колеса вправо и поехал. Не скажу, что я как-то сильно резко тронулся. Выезжал на первой передаче, то есть в обычном режиме. Я был в шоковом состоянии, не понимал, что происходит, что за люди и зачем они бьют мою машину. Я хотел вырваться из этой ситуации и думал о том, как сохранить мое имущество. В этот момент я заметил, что человек, тот, который был слева, стал перебегать перед машиной. Я и не думал, что он побежит так быстро, не успел затормозить и как-то сообразить. Но никаких знаков об остановке транспорта мне как водителю никто не подавал. Я проехал по парковке магазина и уехал оттуда.

По версии обвинения, Алексей с целью воспрепятствования деятельности сотрудников милиции применил над ними насилие, то есть наехал на них. Алексей говорит, что тогда было непонятно, что перед ним именно сотрудники милиции, на них не было каких-либо знаков отличия и светоотражающих элементов, они ничего ему не говорили. Умысла причинить им вред, говорит, у него не было.

Около площади Декабристов машину Алексея остановили сотрудники ОМОНа и жестко задержали всю компанию. Такси силовики разбили, людей, находящихся внутри, вытащили на дорогу и избили.

При задержании Алексей получил многочисленные переломы, ушибы, гематомы. Оперировали гродненца в отделении челюстно-лицевой хирургии областной больницы. В заключительном диагнозе — перелом челюсти, гайморовых пазух, скуловой кости, носа и многочисленные ушибы. Сейчас ему предстоит еще одна операция.