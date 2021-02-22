Испанцы представили свою самую мощную модель — 390-сильный кроссовер Cupra

Источник материала: Onliner

Испанская компания Cupra представила свою самую быструю модель — кроссовер Formentor VZ5. Машина получила 5-цилиндровый двигатель от подразделения Audi Sport. Мотор развивает 390 л. с. и 480 Н·м. Предполагалось, что этот же двигатель получит новый Golf R, но позже информация не подтвердилась.





Таким образом, 2,5-литровый движок на 10 л. с. менее мощный, чем у Audi RS Q3, который является ближайшим «родственником» Formentor VZ5. Разгон до сотни у «испанца» занимает 4,2 секунды (Audi RS Q3 на 0,3 секунды быстрее). Максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 250 км/ч.





Машина будет продаваться исключительно с полным приводом 4Drive и 7-ступенчатой коробкой передач DSG. Дорожный просвет Formentor VZ5 на 10 мм меньше, чем у 310-сильного Formentor VZ. Кроме того, для «заряженного» SUV доступен пакет Adaptive Chassis Control (DCC) с 15 режимами. По умолчанию на модель установлены 20-дюймовые колесные диски.





В салоне все во многом напоминает другие модели Cupra. Есть поддержка Apple CarPlay и Android Auto, голосовое управление, 12-дюймовый экран приборной панели, адаптивный круиз-контроль, масса ассистентов (Travel Assist, Exit Assist, Emergency Assist) и мн. др.







