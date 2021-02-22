Суд над Бабарико. Четыре важных момента четвертого дня процесса

Источник материала: Салiдарнасць

В суде Московского района Минска продолжается заседание по делу «Белгазпромбанка». Самое важное и интересное с процесса над экс-банкиром, претендовавшим в кандидаты в президенты.





Несколько моментов отмечает пресс-служба Виктора Бабарико.

▪ Виктор Бабарико в хорошем настроении. В Минске солнце — оно светит и дает надежду. В зале экс-банкир находится в клетке без наручников.

▪ Прокуроры продолжают зачитывать обвинения в отношении фигурантов. Пока оглашается обвинение, защита Виктора Бабарико его просто слушает.

▪ Следующий этап – предоставление стороной обвинения доказательств вины. Защита будет участвовать в их исследовании.

▪ На данный момент, после изучения материалов следствия, адвокаты Бабарико не видят доказательств тех обвинений, которые вменяют Виктору Дмитриевичу.

Отмечается, что открытым процесс назвать нельзя: часть журналистов могут попасть на заседание, часть — вынуждены стоять возле суда.