Поклонники не узнали Примадонну! Пугачева выложила видео с сыном

Источник материала: ОНТ

Большой резонанс вызывало видео, которое опубликовала Алла Пугачева в своём Instagram . В ролике певица учит играть на рояле своего сына Гарри.









Многие не узнали Примадонну, сначала решив, что с мальчиком занимается преподаватель. Короткое черное платье, черные туфли с белыми носками и небрежный высокий хвост – не часто увидишь Пугачеву в таком образе. НАЖМИТЕ, ЧТОБЫ ПОСМОТРЕТЬ ВИДЕО.









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