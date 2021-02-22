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Поклонники не узнали Примадонну! Пугачева выложила видео с сыном
Источник материала: ОНТ
Большой резонанс вызывало видео, которое опубликовала Алла Пугачева в своём
Многие не узнали Примадонну, сначала решив, что с мальчиком занимается преподаватель. Короткое черное платье, черные туфли с белыми носками и небрежный высокий хвост – не часто увидишь Пугачеву в таком образе.
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Большой резонанс вызывало видео, которое опубликовала Алла Пугачева в своём Instagram. В ролике певица учит играть на рояле своего сына Гарри. Многие не узнали...
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