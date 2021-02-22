Вот это мороз! 16 фотографий настоящего зимнего апокалипсиса

Источник материала: ОНТ

Не только наша зима в этом году сурова. В американском штате Техас таких морозов не видели уже больше 30 лет и не были к ним готовы. Электросеть штата вышла из строя, людям пришлось в буквальном смысле выживать. Смотрите, какими фотографиями они делились в социальных сетях.



































































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