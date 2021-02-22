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Новополочанин напал на сотрудниц отдела принудительного исполнения
Источник материала: ОНТ
Житель Новополоцка напал на работниц отдела принудительного исполнения, которые по долгу службы пришли к нему домой. За совершенное деяние ему грозит тюремный срок. Об этом
Это случилось 16 февраля, в районе пяти часов вечера. Работницы отдела принудительного исполнения посетили по месту жительства 43-летнего жителя Новополоцка по долгу службы.
Пострадавшие обратились в милицию. Правоохранители немедленно выехали на место происшествия. Оказалось, что мужчина забаррикадировался в своей квартире. Чтобы открыть дверь, пришлось использовать специнструмент. После этого новополочанина задержали.
Оказалось, что в момент ссоры с приставами задержанный был пьян. Ранее он уже был судим.
Следственный комитет возбудил уголовное дело. Теперь дебоширу грозит тюремное заключение на срок до 5 лет.
Фото: скриншот из видео УВД
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Житель Новополоцка напал на работниц отдела принудительного исполнения, которые по долгу службы пришли к нему домой. За совершенное деяние ему грозит тюремный...
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