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Новополочанин напал на сотрудниц отдела принудительного исполнения

22.02.2021 16:13 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Новополочанин напал на сотрудниц отдела принудительного исполнения

Житель Новополоцка напал на работниц отдела принудительного исполнения, которые по долгу службы пришли к нему домой. За совершенное деяние ему грозит тюремный срок. Об этом сообщили в УВД Витебского облисполкома.

Это случилось 16 февраля, в районе пяти часов вечера. Работницы отдела принудительного исполнения посетили по месту жительства 43-летнего жителя Новополоцка по долгу службы. 

Пострадавшие обратились в милицию. Правоохранители немедленно выехали на место происшествия. Оказалось, что мужчина забаррикадировался в своей квартире. Чтобы открыть дверь, пришлось использовать специнструмент. После этого новополочанина задержали. 

Оказалось, что в момент ссоры с приставами задержанный был пьян. Ранее он уже был судим.

Следственный комитет возбудил уголовное дело. Теперь дебоширу грозит тюремное заключение на срок до 5 лет.

Фото: скриншот из видео УВД

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Житель Новополоцка напал на работниц отдела принудительного исполнения, которые по долгу службы пришли к нему домой. За совершенное деяние ему грозит тюремный...
 
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