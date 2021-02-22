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В Конго убит посол Италии

22.02.2021 16:13 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Конго убит посол Италии

Срочная новость из Африки. В Конго убит посол Италии. Террористы напали на кортеж миссии ООН.

Все произошло в городе Гоме – недалеко от границы с Руандой. Итальянский дипломат Лука Аттаназио был в составе колонны. Его отправили в госпиталь, где он скончался. Погиб также и солдат корпуса карабинеров. Демократическая Республика Конго – одна из беднейших стран мира. Более 60 лет там не прекращается вооружённый конфликт. В стране работает постоянная миссия ООН, её периодически атакуют боевики. По одной из версий, в этот раз они хотели захватить итальянского посла в заложники.

Фото: theitaliantimes.it

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Теги: Новости
 
 
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Срочная новость из Африки. В Конго убит посол Италии. Террористы напали на кортеж миссии ООН. Все произошло в городе Гоме – недалеко от границы с Руандой....
 
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