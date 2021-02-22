Встреча Лукашенко и Путина проходит в Сочи

Источник материала: ОНТ

Вопросы Союзной интеграции, промышленной кооперации и совместного противостояния пандемии обсуждают в Сочи президенты Беларуси и России. Встреча Александра Лукашенко и Владимира Путина проходит в эти минуты.

По дресс-коду глав государств можно заключить, что переговоры в Красной Поляне идут в неформальной атмосфере. Однако наш Президент отметил, что встреча без галстуков не означает отсутствие сложных вопросов в переговорной повестке, а говорит лишь о близких отношениях между Александром Лукашенко и Владимиром Путиным. Что до тематического наполнения – лидеры вернулись к обсуждению так называемых дорожных карт, не согласованными остаются всего 6-7 из 33-х, отметил Александр Лукашенко. В этом большая заслуга правительств, которые провели результативную работу в последний год.

Ожидается, что Александр Лукашенко и Владимир Путин воспользуются и тем, что переговоры проходят в горах на высоте тысяча 389 метров над уровнем моря. Российский президент пригласил белорусского коллегу провести время на горнолыжном склоне. Александр Лукашенко приглашение принял.

Фото: Telegram-канал «Пул Первого»

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