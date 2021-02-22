Умерла актриса Екатерина Градова, известная по роли радистки Кэт

Источник материала: ОНТ

22 февраля в Москве на 75-м году жизни скончалась заслуженная артистка РСФСР Екатерина Градова, известная своими ролями в картинах «Место встречи изменить нельзя» и «Семнадцать мгновений весны». Об этом информирует ТАСС со ссылкой на директора Гильдии актеров Союза кинематографистов Валерию Гущину.

Градова наибольшую известность получила благодаря роли радистки Кэт в фильме «Семнадцать мгновений весны».

Екатерина Градова была замужем за Андреем Мироновым, их дочь Мария также стала артисткой.

Фото: Михаил Строков/ТАСС

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