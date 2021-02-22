|
Умерла актриса Екатерина Градова, известная по роли радистки Кэт
Источник материала: ОНТ
22 февраля в Москве на 75-м году жизни скончалась заслуженная артистка РСФСР Екатерина Градова, известная своими ролями в картинах «Место встречи изменить нельзя» и «Семнадцать мгновений весны». Об этом
Градова наибольшую известность получила благодаря роли радистки Кэт в фильме «Семнадцать мгновений весны».
Екатерина Градова была замужем за Андреем Мироновым, их дочь Мария также стала артисткой.
Фото: Михаил Строков/ТАСС
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
22 февраля в Москве на 75-м году жизни скончалась заслуженная артистка РСФСР Екатерина Градова, известная своими ролями в картинах «Место встречи изменить нельзя» и...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)