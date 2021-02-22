В Минске преподаватель вуза выломал шлагбаум и унес его с парковки

Источник материала: ОНТ

Минске преподаватель вуза выломал шлагбаум и унес его с парковки" class="one-news__figure-img">

В Минске 24-летний мужчина, работающий преподавателем в одном из вузов, выломал на придомовой стоянке шлагбаум и унес его. Об этом информирует пресс-служба МВД.

Инцидент произошел ночью 12 февраля. Правонарушитель, выломав шлагбаум, повредил «стрелой» несколько автомобилей. Причиной стало желание продемонстрировать перед товарищами свою удаль. Фигурант был пьян.

Молодого человека задержали, его действиям дали правовую оценку.

Фото: БЕЛТА

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