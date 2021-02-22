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В США алгебру обвинили в расизме. В школах хотят преподавать «этноматематику»

22.02.2021 16:13 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В США алгебру обвинили в расизме. В школах хотят преподавать «этноматематику»

В Орегоне (США) власти заявили, что традиционный курс математики может продвигать «идеи превосходства белой расы». Сосредоточенность на правильном ответе и объективность данной науки – это расизм. Вместо алгебры предлагается ввести курс «этноматематики». Об этом информирует Fox News.

В департаменте образования Орегона преподавателей начали  побуждать записываться на курсы по продвижению «этноматематики». Согласно этим курсам, сосредоточенность на поиске правильных решений математических примеров является проявлением «идей превосходства белой расы».

Редактор Post Millenial Либби Эммонс выступила в эфире Fox News с критикой предлагаемого подхода.

По словам Эммонс, дети сразу понимают, если преподаватели ведут себя угодливо.

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В Орегоне (США) власти заявили, что традиционный курс математики может продвигать «идеи превосходства белой расы». Сосредоточенность на правильном ответе и...
 
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