В США алгебру обвинили в расизме. В школах хотят преподавать «этноматематику»

Источник материала: ОНТ

В Орегоне (США) власти заявили, что традиционный курс математики может продвигать «идеи превосходства белой расы». Сосредоточенность на правильном ответе и объективность данной науки – это расизм. Вместо алгебры предлагается ввести курс «этноматематики». Об этом информирует Fox News.

В департаменте образования Орегона преподавателей начали побуждать записываться на курсы по продвижению «этноматематики». Согласно этим курсам, сосредоточенность на поиске правильных решений математических примеров является проявлением «идей превосходства белой расы».

Редактор Post Millenial Либби Эммонс выступила в эфире Fox News с критикой предлагаемого подхода.

По словам Эммонс, дети сразу понимают, если преподаватели ведут себя угодливо.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram