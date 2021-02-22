ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

На открытом катке на озере Тахо «Бостон» и «Филадельфия» сыграли матч НХЛ

22.02.2021 16:13 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

На открытом катке на озере Тахо «Бостон» и «Филадельфия» сыграли матч НХЛ

Великолепный пейзаж и яркий хоккей. На открытом катке на озере Тахо «Бостон» и «Филадельфия» сыграли матч Национальной хоккейной лиги.

В игре принял участие и белорусский форвард «Филадельфии» Максим Сушко. В своем втором матче НХЛ белорус провел на льду 13 с половиной минут, коэффициент полезности – минус 1. А героем встречи стал чешский нападающий «Бостона» Дэвид Пастрняк, забросивший три шайбы. Второй звездой матча признан форвард бостонцев Брэд Маршан, дважды ассистировавший партнерам. «Филадельфия» в итоге уступила со счетом 3:7 и занимает 3 место в Восточном дивизионе. «Бостон» – на первой позиции.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Великолепный пейзаж и яркий хоккей. На открытом катке на озере Тахо «Бостон» и «Филадельфия» сыграли матч Национальной хоккейной лиги. В игре принял участие и...
 
Новости дня
Новости разные
 
В США алгебру обвинили в расизме. В школах хотят преподавать «этноматематику»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

21.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
22.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by