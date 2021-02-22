На открытом катке на озере Тахо «Бостон» и «Филадельфия» сыграли матч НХЛ

Источник материала: ОНТ

Великолепный пейзаж и яркий хоккей. На открытом катке на озере Тахо «Бостон» и «Филадельфия» сыграли матч Национальной хоккейной лиги.

В игре принял участие и белорусский форвард «Филадельфии» Максим Сушко. В своем втором матче НХЛ белорус провел на льду 13 с половиной минут, коэффициент полезности – минус 1. А героем встречи стал чешский нападающий «Бостона» Дэвид Пастрняк, забросивший три шайбы. Второй звездой матча признан форвард бостонцев Брэд Маршан, дважды ассистировавший партнерам. «Филадельфия» в итоге уступила со счетом 3:7 и занимает 3 место в Восточном дивизионе. «Бостон» – на первой позиции.

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