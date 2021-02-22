Источник материала: ОНТ

Гродно 17-летняя девушка пыталась спрыгнуть с высотки" class="one-news__figure-img">

ЧП в Гродно: 17-летняя девушка пыталась спрыгнуть с высотки. Спасатели и сотрудники милиции вовремя прибыли на место. Девушку на парапете 18-го этажа заметили очевидцы и позвонили 102.





Первыми на место прибыли сотрудники ОМОНа. Они отговаривали жительницу Гродно от смертельного шага. В это время один милиционер находился этажом ниже. Как только появилась возможность, он перехватил девушку.

Сразу после спасения девушку передали медикам.

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