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IDEX-2021: белорусское вооружение вскоре поставят в Саудовскую Аравию
Источник материала: ОНТ
Белорусское вооружение вскоре поставят в Саудовскую Аравию. Об этом сегодня договорились на международной выставке IDEX-2021 в Абу-Даби представители Государственного военно-промышленного комитета Беларуси и главного управления военной промышленности Саудовской Аравии.
Это ведомство отвечает за развитие оборонного сектора, и через него проходят все контракты официального Эр-Рияда. Белорусам есть что предложить. Глава Госкомвоенпрома и руководитель саудовского управления договорились о тесном сотрудничестве, которое выйдет на новый уровень уже в этом году. В Абу-Даби прошла ещё одна важная встреча – с руководством Генерального штаба Вооружённых сил Объединённых Арабских Эмиратов.
Сегодня на выставке вооружений насыщенный день. В графике – встречи с представителями Казахстана и Сербии, а также известными мировыми компаниями. О конкретных суммах пока говорить сложно, однако договорённости прошлого форума оценили в пять миллиардов долларов.
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Белорусское вооружение вскоре поставят в Саудовскую Аравию. Об этом сегодня договорились на международной выставке IDEX-2021 в Абу-Даби представители...
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