Как проверить авто из вторых рук перед покупкой? Рассказывает эксперт

Источник материала: ОНТ

Важно уметь выбрать среди богатого ассортимента на рынке вторичных автомобилей достойный вариант. Как выяснить, что из себя представляет машина до ее покупки, рассказал основатель сети автосалонов Fresh Auto Денис Мигаль в интервью агентству «Прайм».

Эксперт посоветовал в первую очередь проверить машину через специальные сервисы и приложения, где можно узнать о том, сколько у машины было хозяев, были ли ДТП с ее участием и, вообще, не находится ли она в розыске.

Денис Мигаль посоветовал осматривать автомобиль при дневном освещении, утром или днем, так как сумерки и плохое освещение могут скрыть какие-то дефекты.

Нужно обратить внимание на лакокрасочное покрытие, болты, которыми крепятся детали кузова, состояние двигателя и так далее. Ржавчина должна насторожить покупателя – это говорит либо о серьезном ДТП, либо об очень плохом состоянии кузова.

Тем, кто покупает автомобиль родом из Японии, следует проверять, не тонул ли он. Здесь нет ничего странного – в этой стране часто бывают тайфуны и ливни. На то, что машина тонула, указывает специфический запах в салоне и ржавчина, затрагивающая даже самые скрытые детали, сообщил эксперт.

Фото: pixabay

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