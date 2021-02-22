ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Новак Джокович довёл количество своих трофеев на турнирах «Большого шлема» до 18

22.02.2021 16:13 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Новак Джокович довёл количество своих трофеев на турнирах «Большого шлема» до 18

Серб Новак Джокович, одержав победу на Australian Open, довёл количество своих трофеев на турнирах «Большого шлема» до 18.

Среди них девять побед в Австралии, пять успехов на «Уимблдоне», три победы на US Open и один титул на «Ролан Гаррос». По количеству трофеев Большого шлема 33-летний Джокович занимает третье место в истории и может стать абсолютным лидером, если обойдет Федерера и Надаля. Сербский теннисист закрепился на первом месте мирового рейтинга. У женщин на вершине осталась австралийка Эшли Барти, Арина Соболенко опустилась на 8-е место. При этом в парном разряде белоруска после победы на Australian Open занимает первую позицию.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Серб Новак Джокович, одержав победу на Australian Open, довёл количество своих трофеев на турнирах «Большого шлема» до 18. Среди них девять побед в Австралии, пять успехов...
 
Новости дня
Новости разные
 
В США алгебру обвинили в расизме. В школах хотят преподавать «этноматематику»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

21.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
22.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by