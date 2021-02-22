Новак Джокович довёл количество своих трофеев на турнирах «Большого шлема» до 18

Источник материала: ОНТ

Серб Новак Джокович, одержав победу на Australian Open, довёл количество своих трофеев на турнирах «Большого шлема» до 18.

Среди них девять побед в Австралии, пять успехов на «Уимблдоне», три победы на US Open и один титул на «Ролан Гаррос». По количеству трофеев Большого шлема 33-летний Джокович занимает третье место в истории и может стать абсолютным лидером, если обойдет Федерера и Надаля. Сербский теннисист закрепился на первом месте мирового рейтинга. У женщин на вершине осталась австралийка Эшли Барти, Арина Соболенко опустилась на 8-е место. При этом в парном разряде белоруска после победы на Australian Open занимает первую позицию.

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