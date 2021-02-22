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В Приморье спасли человека и медвежонка

22.02.2021 16:13 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Приморье спасли человека и медвежонка

В Приморском крае (Россия) сотрудники Охотнадзора спасли медвежонка и человека. Об этом информирует РИА «Новости» со ссылкой на правительство региона.

33-летний мужчина случайно наткнулся на берлогу и подвергся нападению медведицы. Хищница укусила человека за левую голень и сломала ему малую берцовую кость. Пострадавший забрался на створный знак, опасаясь медведицы, и ожидал помощи.

Мужчина был обнаружен. После оказания первой медицинской помощи его госпитализировали.

Рядом с местом происшествия был найден медвежонок возрастом до одного месяца. Оставить животное в среде обитания было невозможно, иначе он замерз бы. Поэтому детеныша гималайского медведя привезли в Центр реабилитации в селе Алексеевка. Там уже были два медвежонка-сироты. Животных выпустят в дикую природу, когда они подрастут.

Фото: сайт правительства Приморского края

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В Приморском крае (Россия) сотрудники Охотнадзора спасли медвежонка и человека. Об этом информирует РИА «Новости» со ссылкой на правительство региона. 33-летний...
 
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