Волейболистки «Минчанки» уступили «Уралочке»

Источник материала: ОНТ

Волейболистки «Минчанки» потерпели поражение в российской Суперлиге. Наша команда уступила «Уралочке».

Белорусский клуб взял первый сет со счетом 25:19. Затем «Минчанка» проиграла три партии подряд – 23:25, 15:25, 16:25. В нашей команде самой результативной стала Маргарита Степаненко, набравшая 20 очков. В турнирной таблице у «Минчанки» 17 очков после 12 проведенных матчей.

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