ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Волейболистки «Минчанки» уступили «Уралочке»

22.02.2021 16:13 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Волейболистки «Минчанки» уступили «Уралочке»

Волейболистки «Минчанки» потерпели поражение в российской Суперлиге. Наша команда уступила «Уралочке».

Белорусский клуб взял первый сет со счетом 25:19. Затем «Минчанка» проиграла три партии подряд – 23:25, 15:25, 16:25. В нашей команде самой результативной стала Маргарита Степаненко, набравшая 20 очков. В турнирной таблице у «Минчанки» 17 очков после 12 проведенных матчей.  

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Волейболистки «Минчанки» потерпели поражение в российской Суперлиге. Наша команда уступила «Уралочке». Белорусский клуб взял первый сет со счетом 25:19. Затем...
 
Новости дня
Новости разные
 
В США алгебру обвинили в расизме. В школах хотят преподавать «этноматематику»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

21.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
22.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by