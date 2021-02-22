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Волейболистки «Минчанки» уступили «Уралочке»
Источник материала: ОНТ
Волейболистки «Минчанки» потерпели поражение в российской Суперлиге. Наша команда уступила «Уралочке».
Белорусский клуб взял первый сет со счетом 25:19. Затем «Минчанка» проиграла три партии подряд – 23:25, 15:25, 16:25. В нашей команде самой результативной стала Маргарита Степаненко, набравшая 20 очков. В турнирной таблице у «Минчанки» 17 очков после 12 проведенных матчей.
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Волейболистки «Минчанки» потерпели поражение в российской Суперлиге. Наша команда уступила «Уралочке». Белорусский клуб взял первый сет со счетом 25:19. Затем...
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