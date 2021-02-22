Ради видео в интернете подросток запрыгнул на милицейское авто и разбил стекло. Итог – уголовное дело

Источник материала: ОНТ

Несовершеннолетний подросток повредил милицейскую машину ради видео в интернете. Парня нашли и задержали, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в МВД.

Все началось вечером 20 февраля, когда в одном из минских торговых центров сработала сигнализация – какая-то компания решила мимо кассы пронести товар. Сотрудники Департамента охраны МВД выбыли на место. Пока правоохранители разбирались с этим делом, кто-то разбил лобовое стекло их автомобиля.

Причастного к происшествию установили в течение нескольких часов – им оказался 17-летний житель Минска.

После произошедшего молодой человек прятался в квартире у знакомого – там его и нашли милиционеры.

Следственный комитет возбудил уголовное дело за хулиганство.





Фото: скриншот видео МВД

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