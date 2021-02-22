"Сексуальное насилие происходило повсеместно". Правозащитники рассказали, как пытали беларусок во время протестов

О том, что происходило с ними за решеткой рассказали правозащитникам 143 беларуски, прошедшие через пытки и насилие.

"Основная эскалация пыток, жестокого, бесчеловечного и унижающего человеческое достоинство обращения со стороны силовых органов происходила 9–13 августа 2020 года по всей Беларуси. Насилие против мирных демонстрантов продолжилось властями до конца 2020 г. и в январе 2021 г.





Применяя к женщинам (как к одной из уязвимых групп) — участницам мирных акций прямое насилие и допуская различные формы бесчеловечного и унижающего человеческое достоинство обращения, игнорируя особые потребности женщин, находящихся в неволе, представители государства осуществили как прямое нарушение национальных правовых норм, так и обязательств государства, вытекающих из международных договоров.





В общей тенденции прослеживается, что физические пытки в отношении женщин 9–13 августа имели меньший охват, чем в отношении мужчин, однако и процент женщин, задержанных на акциях в эти дни, значительно меньше.





Медицинская помощь женщинам не предоставлялась, или предоставлялась в единичных случаях.





Сексуальное насилие в отношении женщин происходило практически повсеместно и на разных стадиях взаимодействия с представителями силовых структур: в моменты задержания, перевозки в места содержания, в местах содержания, в местах отбывания наказания.





Доставление в пенитенциарные учреждения и условия содержания в них не соответствуют международным стандартам и национальному законодательству и представляют пытки, жестокое, бесчеловечное и унижающее человеческое достоинство обращение.





На жалобы, поданные в органы прокуратуры на условия содержания, государство не реагирует и продолжает целенаправленную практику создания жестоких, бесчеловечных и унижающих человеческое достоинство условий содержания женщин в местах несвободы.





Ни одного уголовного дела по заявлениям о пытках так и не было возбуждено.





Многочисленные акты насилия, примененные к женщинам в ходе задержания, а также при доставлении и содержании их в местах несвободы, в силу их массовости полностью подпадают под юрисдикцию ст. 128 Уголовного кодекса Республики Беларусь (преступления против безопасности человечества), а также нарушают Конвенцию против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания и Конвенцию о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин.





Во всех местах несвободы нарушаются положения Минимальных стандартных правил в отношении обращения с заключенными (Правила Нельсона Манделы), а именно женские отделения тюрьмы должны находится в ведении ответственного сотрудника женского пола, ни один сотрудник мужского пола не должен допускаться в женское отделение без сопровождения сотрудника женского пола, надзор над женщинами также должны осуществлять сотрудники женского пола.





Вопреки указанным нормам личные обыски задержанных женщин нередко проводили мужчины.





В большинстве случаев государством не соблюдаются Правила Организации Объединенных Наций, касающиеся обращения с женщинами заключенными и мер наказания для женщин правонарушителей, не связанных с лишением свободы (Бангкокские правила).





Вышеупомянутые нарушения, а также отмеченные большим количеством опрошенных женщин угрозы сексуальным насилием на всех этапах нахождения их под контролем силовиков, циничные оценки мужчин охранников внешности заключенных женщин и особенностей женской физиологии, подчеркнуто акцентированные оскорбления их именно как женщин, отказы выдать специфические для женщин средства личной гигиены и другие аналогичные действия свидетельствуют о грубом нарушении государством положений ст. 2 Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин, участником которой Республика Беларусь является.



