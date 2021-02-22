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"Сексуальное насилие происходило повсеместно". Правозащитники рассказали, как пытали беларусок во время протестов
Источник материала: Партизан
Международный комитет по расследованию пыток в Беларуси рассказал, что известно о насилии в отношении белорусских женщин во время протестов в нашей стране.
О том, что происходило с ними за решеткой рассказали правозащитникам 143 беларуски, прошедшие через пытки и насилие.
Вот результаты третьего промежуточного отчета. За сухими строками документа - огромная человеческая боль, страдания и трагедии.
"Основная эскалация пыток, жестокого, бесчеловечного и унижающего человеческое достоинство обращения со стороны силовых органов происходила 9–13 августа 2020 года по всей Беларуси. Насилие против мирных демонстрантов продолжилось властями до конца 2020 г. и в январе 2021 г.
Применяя к женщинам (как к одной из уязвимых групп) — участницам мирных акций прямое насилие и допуская различные формы бесчеловечного и унижающего человеческое достоинство обращения, игнорируя особые потребности женщин, находящихся в неволе, представители государства осуществили как прямое нарушение национальных правовых норм, так и обязательств государства, вытекающих из международных договоров.
В общей тенденции прослеживается, что физические пытки в отношении женщин 9–13 августа имели меньший охват, чем в отношении мужчин, однако и процент женщин, задержанных на акциях в эти дни, значительно меньше.
Медицинская помощь женщинам не предоставлялась, или предоставлялась в единичных случаях.
Сексуальное насилие в отношении женщин происходило практически повсеместно и на разных стадиях взаимодействия с представителями силовых структур: в моменты задержания, перевозки в места содержания, в местах содержания, в местах отбывания наказания.
Доставление в пенитенциарные учреждения и условия содержания в них не соответствуют международным стандартам и национальному законодательству и представляют пытки, жестокое, бесчеловечное и унижающее человеческое достоинство обращение.
На жалобы, поданные в органы прокуратуры на условия содержания, государство не реагирует и продолжает целенаправленную практику создания жестоких, бесчеловечных и унижающих человеческое достоинство условий содержания женщин в местах несвободы.
Ни одного уголовного дела по заявлениям о пытках так и не было возбуждено.
Многочисленные акты насилия, примененные к женщинам в ходе задержания, а также при доставлении и содержании их в местах несвободы, в силу их массовости полностью подпадают под юрисдикцию ст. 128 Уголовного кодекса Республики Беларусь (преступления против безопасности человечества), а также нарушают Конвенцию против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания и Конвенцию о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин.
Во всех местах несвободы нарушаются положения Минимальных стандартных правил в отношении обращения с заключенными (Правила Нельсона Манделы), а именно женские отделения тюрьмы должны находится в ведении ответственного сотрудника женского пола, ни один сотрудник мужского пола не должен допускаться в женское отделение без сопровождения сотрудника женского пола, надзор над женщинами также должны осуществлять сотрудники женского пола.
Вопреки указанным нормам личные обыски задержанных женщин нередко проводили мужчины.
В большинстве случаев государством не соблюдаются Правила Организации Объединенных Наций, касающиеся обращения с женщинами заключенными и мер наказания для женщин правонарушителей, не связанных с лишением свободы (Бангкокские правила).
Вышеупомянутые нарушения, а также отмеченные большим количеством опрошенных женщин угрозы сексуальным насилием на всех этапах нахождения их под контролем силовиков, циничные оценки мужчин охранников внешности заключенных женщин и особенностей женской физиологии, подчеркнуто акцентированные оскорбления их именно как женщин, отказы выдать специфические для женщин средства личной гигиены и другие аналогичные действия свидетельствуют о грубом нарушении государством положений ст. 2 Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин, участником которой Республика Беларусь является.
Доводы официальных властей о том, что пресекая мирные демонстрации в виде арестов и штрафов, они действуют в соответствии с Законом о массовых мероприятиях и Кодексом об административных правонарушениях, несостоятельны, поскольку, согласно Совместному заключению Венецианской комиссии и БДИПЧ ОБСЕ «О Законе о массовых мероприятиях в Республике Беларусь», а также и ряду решений Комитета по правам человека ООН упомянутый закон не соответствует положениям ст. 21 Международного Пакта о гражданских и политических правах, который устанавливает общепризнанные стандарты свободы мирных собраний", -
Все жуткие истории пыток и насилия беларусок можно почитать по
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"Сексуальное насилие происходило повсеместно". Правозащитники рассказали, как пытали беларусок во время протестов
Международный комитет по расследованию пыток в Беларуси рассказал, что известно о насилии в отношении белорусских женщин во время протестов в нашей стране.
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