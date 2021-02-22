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"Евроторг" отчитался за 2020 год: выручка почти 5 млрд

22.02.2021 16:29 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Компания «Евроторг» обнародовала операционные показатели за 2020 год.

Выручка продовольственных магазинов группы немного превысила 4,8 млрд рублей. Сумма выше, чем четыре года назад: в 2016-м было примерно 3,4 млрд.

Растет и e-commerce. В 2016-м было 2,6 млн заказов, а в 2020-м — 3,8 млн. 

В то же время падает число активных карт лояльности: в 2016 году их было 2,3 млн, в 2018-м — 2,6 млн, в 2020-м — 2,1 млн.

В отчете группа заявляет о 927 магазинах. В реестре на данный момент уже 947 точек под брендами «Грошык», «Евроопт» и «Хит!». 

Также группа развивает новый проект — алкосеть «Семь пятниц». 

Кроме того, недавно группа «Евроторг» первой в Беларуси предложила радикальный проект по кредитованию товаров повседневного спроса.
 
 
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Компания «Евроторг» обнародовала операционные показатели за 2020 год.
 
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