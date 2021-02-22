Белорусское ранчо: в агроусадьбе под Минском живут редкие хищники

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Житель Беларуси поселил у себя на подворье альпак, верблюдов и даже дальневосточного леопарда. Всего в обычной деревне под Минском живут 40 видов животных и птиц. Как они все уживаются друг с другом, увидела корреспондент «МИР 24» Ольга Баранова.

«Пять килограммов говядины, три яйца натуральных от наших курочек, а еще козьего молока литр-полтора», – перечисляет хозяин усадьбы Юрий Карпилович.

Ежедневный рацион дальневосточного леопарда. Самого редкого представителя семейства кошачьих. Но мурлычет хищник как домашняя кошка.

«Пятьдесят штук в мире. А в Беларуси так три штуки только. В зоопарке двое и у меня, видимо», – отмечает Юрий Карпилович.

Поселок Прилуки – в десяти километрах от Минска. Деревне больше 600 лет. Это именье графов Чапских. Юрий Карпилович и в своей родословной нашел шляхетскую жилку. Начинал с фермерства, выращивал сахарную свеклу. А сейчас решил открыть агроусадьбу с экзотическим зоопарком.

«Чтобы люди приезжали, узнавали животных. Некоторые дети идут, просто страх смотреть – дети асфальта. Могут на лошадь сказать «корова », – говорит Юрий Карпилович.

Караван верблюдов, альпака и ручные волки. Сейчас в подворье 40 видов птиц и животных. Большинство попали сюда из других зоопарков. Некоторых спасли от браконьеров. Зверинец разрастается. Недавно родился зубренок. А возле этой клетки многие останавливаются с удивлением: говорящий ворон. Правда, нашей съемочной группы он испугался. Не сказал ни слова.

«Прохожу мимо и не ожидаю ничего. А он моим голосом говорит: «Привет, юный натуралист». У меня тут и ноги подкосились, думаю, кто может моим голосом меня звать? Он целые фразы говорит. Кормящего своего зовет на пиво. Как только его увидит, сразу кричит: «Санек, на пиво», – рассказал Юрий Карпилович.

И таких историй у Юрия десятки. Туристическим группам он проводит экскурсии сам. Каждому старается поднять настроение.

«Блондинка, брюнетка, рыжая. И Костя Мармеладзе. Такая местная «ВИА Гра», – шутит Юрий Карпилович.

Содержать такой зверинец непросто. Каждое утро хозяин со своей командой убирается в вольерах, кормит питомцев. Помогает и дочь. Лере девять лет. Животных очень любит. Придумывает им клички. И с легкостью запрягает шетлендских пони. Больше в стране их никто не разводит.

А еще в этой усадьбе можно прогуляться с ламой. Его зовут Альберто. Он очень дружелюбный и не пугливый. Вот такая вот ламатерапия.

На трех гектарах расположились и деревянная мельница, и домик Бабы Яги. А еще хозяин усадьбы собирает по всей стране раритетные сельскохозяйственные приспособления. Многое осталось со времен графов Чапских.

«Вот прототип комбайна нашего. Две лошади тащили, а механизм приводил в движение косу. Так граф облегчал труд. Думаю, привез из Германии, туда же его корни уходят», – сказал Юрий Карпилович.

Планы на агроусадьбу большие. Юрий ждет, когда откроют границы. Из зоопарка «Тайган» ему привезут тигра и льва. Займется и строительством гостевых домиков.

В Беларуси очень популярен агроэкотуризм. По всей стране почти три тысячи усадеб.