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Протестные выходныe в Жодино

22.02.2021 16:35 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Протестные выходныe в Жодино

  • 22.02.2021, 16:23
Протестные выходныe в Жодино

На выходных в Жодино прошли акции солидарности и вечеринки, на которых читали стихи по-белорусски.

На минувших выходных жодинцы провели акцию солидарности с журналисткой Катериной Борисевич и врачом Артемом Сорокиным, суд над которыми начался на прошлой неделе и продолжается 22 февраля, а также отпраздновали День родного языка.

— Спасибо Катерине и Артему за то, что несмотря на давление, они остались настоящими людьми, верными и преданными своему делу и не позволили очернить имя Романа Бондаренко. Спасибо за правду! — рассказали участники акции ex-press.by.

В Международный день родного языка жодинцы организовали вечеринки, на которых говорили, пели и читали стихи на белорусском. Ролик со стихами Владимира Короткевича они записали гораздо раньше, но посвятили его именно Дню родного языка.

— Вчера я весь день разговаривала на мове, как могла. Не изучала я белорусский язык, к сожалению, в школе, но теперь планирую полностью перейти на мову. Что удивительно, моему «Добры дзень», «Дзякуй», «Да пабачэння», были рады везде — и в магазинах, и на почте. И друзья так радостно это воспринимали, — поделилась жительница Жодино Мария.

Девушка рассказала, что вечер воскресенья вместе с друзьями она провела, читая стихи белорусских поэтов.

Жодинцы, живущие в разных районах города, подготовили к празднику свои видеоролики.

В акции «Розныя словы» они рассказали, каким словам, звучащим в последнее время так часто, они не рады. И показали, какие слова для них самые близкие в родной Беларуси.

«Ты, мой брат, каго зваць беларусам» — стихотворение белорусского политика, поэта, публициста Алеся Гаруна прочитали жодинцы в честь Дня родного языка.

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На выходных в Жодино прошли акции солидарности и вечеринки, на которых читали стихи по-белорусски.
 
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