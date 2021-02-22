Источник материала: Хартия'97

Российский рубль упал до минимума за две недели в ожидании санкций ЕС 22.02.2021, 16:10

Фото: Reuters

Разговоры о санкциях добавляют проблем рублю, на который уже давит отток капитала с развивающихся рынков.

Российский рубль заметно подешевел на Московской бирже в понедельник вслед за валютами развивающихся стран, пишет finanz.ru .

В ожидании решения Евросоюза по санкциям и на новостях о разногласиях Москвы и Эр-Рияда в преддверии заседания ОПЕК+ доллар на Московской бирже впервые с 5 февраля поднимался выше 75 рублей.

Сделки с расчетом завтра заключались по 75,0750 рубля за доллар, прежде чем курс отступил к отметке 74,8650 на 15.28 по Минску (+70 копеек).

Евро пробил отметку 90 рублей впервые за две недели и торгуется по 90,76 рубля, прибавляя 87 копеек.

В понедельник главы МИД стран ЕС обсудят санкционный пакет в связи с делом Алексея Навального, которого российские власти продолжают держать за решеткой, игнорируя требования ЕСПЧ.

Pешимость демонстрирует американская администрация, пригрозившая ответить «не просто санкциями» на крупнейшую кибератаку против правительства США, в которой спецслужбы обвинили связанных с СВР хакеров.

Ответные меры будут готовы в течение недель и будут включать как видимые, так и невидимые инструменты, заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

Разговоры о санкциях добавляют проблем рублю, на который уже давит отток капитала с развивающихся рынков.

Индекс фондовых бирж EM от MSCI в понедельник упал на 1,4%, или рекордную за три недели величину, в то время как аналогичный индикатор для валют просел на 0,2%.

Бразильский реал обвалился на 2,4%, а южноафриканский ранд - на 1,7% на фоне роста доходностей американских государственных облигаций, бьющего по привлекательности операций сarry-trade.

Ставки 10-летних бумаг США с 0,6% в августе и 1% в начале года взлетели до 1,34%, и большинство опрошенных Bloomberg экономистов предрекают им дальнейший рост.

«До пандемии доходность 10-летних облигаций составляла около 1,6%, и, если мы вернемся более или менее к той же ситуации в экономике, которая была в то время, причин, почему доходности должны быть ниже того уровня, не будет», - говорит Стивен Стэнли, главный экономист Amherst Pierpont Securities.

Он прогнозирует, что ставка по 10-летним бумагам США к концу года достигнет 2% - уровня, который последний раз отмечался в августе 2019 года.

Но даже на текущих уровнях доходности американского долга «создают угрозу» для валют развивающихся стран, пишут аналитики JP Morgan.

Чем выше забираются ставки в США, тем меньше становится премия в доходности валюта и долга EM, ради которой фонды идут в carry-trade.

«Уровень ставок (в США) и скорость, с которой они растут, становится вызовом для высокодоходных валют», - констатирует JPM.

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