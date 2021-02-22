Неравнодушный мужчина спасает собаку, а равнодушный пес позирует: посмотрите, чем все закончилось

Источник материала: Tut.by

Трогательную сцену спасения сняли очевидцы в Орле: мужчина лег на землю и протянул собаке свой рюкзак, чтобы достать ее из замерзшей реки. Но интереснее всего в этой ситуации поведение другого пса, который просто сидел рядом и красовался на камеру, не проявляя никакого интереса к спасению товарища.