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«Душа» больше не лидер проката. Ее место заняла российская комедия по известной сказке

22.02.2021 16:37 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Нашумевший мультфильм «Душа», который четыре недели подряд становился лидером столичного проката, отдал первенство премьерной российской сказке «Конек-горбунок». Эта и другие новости от минских кинотеатров — в традиционном материале AFISHA.TUT.BY.


Фото: Александр Каленик, TUT.BY

Топ-5 фильмов от минских кинотеатров за 15−21 февраля

«КиноМинска»

1. Конек-горбунок
2. Душа
3. Родные
4. Батя
5. Спасите Колю!

«АртКинотеатр»

1. Конек-горбунок
2. Душа
3. Родные
4. Батя
5. Спасите Колю!

«Falcon Club Бутик Кино»

1. Конек-горбунок
2. Родные
3. Спасите Колю!
4. Душа
5. Северный ветер

Silver Screen cinemas

1. Мавританец
2. Конек-горбунок
3. Родные
4. Душа
5. Аферистка

История с кассовыми сборами за неделю изменилась кардинально: теперь строчку лидера в минском прокате занимает не пиксаровский хит «Душа», а свежая российская сказка «Конек-горбунок» — о ней расскажем чуть позже. В двух сетях кинотеатров «Душа» смогла сохранить второе место, еще в двух упала сразу на четвертое, уступив позицию «Родным» с Монеточкой и Сергеем Буруновым.

Комедия «Спасите Колю!» об отцовской любви и армии с Дмитрием Нагиевым в главной роли, как мы и предполагали, попала в топы — сразу в трех сетях кинотеатров зрители активно смотрели ее в преддверии 23 февраля. По соседству с ней разместилась еще одна российская комедия — «Батя» (кстати, отличный вариант, куда сходить ко Дню защитника Отечества).

А вот комедийный триллер «Аферистка» с Розамундой Пайк дебютировал в кино не так ярко: премьера прошлой недели пользовалась спросом только среди зрителей сети Silver Screen cinemas. Здесь же на первую строчку посетители мультиплекса неожиданно вывели премьерную ленту «Мавританец», где снялись Джоди Фостер и Бенедикт Камбербэтч.

Премьера недели — «Конек-горбунок»

На широкие экраны вышла красочная комедия в жанре фэнтези «Конек-горбунок» — и тут же стала лидером кинопроката. Кстати, не только столичного: эта же картина возглавила и российский прокат. В фильме снялись Антон Шагин, Михаил Ефремов, Паулина Андреева и Ян Цапник, а Павел Деревянко подарил голос и мимику главному персонажу премьеры — волшебному Коньку-горбунку.

Это экранизация одноименной сказки Петра Ершова, которую многие помнят еще с детства. В центре сюжета — Иван: он не царевич, не богатырь, не красавец, а старшие братья и вовсе его дураком считают. Но все меняется, когда у Ивана появляется друг и верный помощник — Конек-горбунок. Ивану с Коньком предстоит проверить свою дружбу на прочность, столкнуться с коварным противником, преодолеть невероятные испытания и встретить такую любовь, ради которой стоит рискнуть всем. Словом, сказка, которую мы заслужили, чтобы на два часа выпасть из реальности.

Когда: уже в кино
Где: во всех кинотеатрах
Сколько: от 6 рублей

Купить билет

Выбор редакции — «Аферистка»

Пока авторских картин в числе премьер совсем мало, остановимся на «Аферистке». Сходить в кино на циничную комедию-триллер стоит хотя бы потому, что солирует в ней Розамунд Пайк — та самая Эми из «Исчезнувшей» Дэвида Финчера. Она не хуже Макса Коржа расскажет вам с экранов о том, что есть два типа людей: она, мол, хищница, ее подопечные — жертвы. Ей в лицо посмеется персонаж одного из самых саркастичных актеров современности — Питера Динклэйджа (знаменитый карлик из «Игры престолов»). Кроме интересного каста у фильма есть как минимум еще один повод для гордости: его премьера прошла на одном из крупнейших кинофестивалей мира — в Торонто.

Марла руководствуется принципом «побеждает сильнейший». Она искусно пользуется людьми, прикрываясь заботой о них, и наловчилась безнаказанно обдирать своих богатых клиентов за счет редкого обаяния и немалой доли цинизма. Но ее новая подопечная не так проста, как кажется, и сладкая жизнь аферистки скоро превратится в игру на выживание.

Когда: уже в кино
Где: «Аврора», «Беларусь», «Берестье», , , «Пионер», , , , , ,
Сколько: от 6 рублей

Купить билет

Что выйдет в кино на этой неделе — «Пугало»

В сентябре прошлого года, казалось бы, тихая драма «Пугало» заставила заговорить о себе все русскоязычное киносообщество — мрачный фильм якутского режиссера Дмитрия Давыдова стал триумфатором главного российского кинофестиваля «Кинотавр». Кино о танцующей в темноте шаманке, привыкшей быть изгоем, сразу же назвали синефильским опиумом. И за непохожесть на уже существующее кино, и за скупую цветокоррекцию, и за самобытное музыкальное оформление, и за возможность на время поверить в чудо. Теперь картина выходит в минский прокат — ваш ход.

Она знахарка и отшельница. Ее ненавидят взрослые и боятся дети, но если случилась беда, она единственный шанс на спасение. Для нее этот дар — проклятие, но мрачная тайна, скрытая в прошлом, заставляет ее помогать людям снова и снова.

Когда: с 25 февраля
Где: уточняется
Сколько: билеты поступят в продажу завтра

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Теги: Минск
 
 
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Нашумевший мультфильм «Душа», который четыре недели подряд становился лидером столичного проката, отдал первенство премьерной российской сказке...
 
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