Микробиолог показал, что обитает на спонжах и кистях для лица (после такого не хочется краситься)

Источник материала: Tut.by

Пользователь TikTok с ником themicroguy снимает на видео опыты в области микробиологии и кадры из лаборатории. Но один из наиболее популярных его роликов посвящен микрофлоре на косметических спонжах и кистях для лица. Ролик набрал около 14 миллионов просмотров, пишет Medialeaks .



Кадр из видео. Источник: taty kondratyeva / YouTube

Блогер показал на видео, какие бактерии обитают на косметических спонжах и кистях, а также что происходит с ними после применения средства для снятия макияжа.

В первом ролике специалист объяснил, что волоски и пористые губки считаются причиной угревой сыпи, или акне. Затем тиктокер обработал приспособления средством для снятия мейкапа, сделал пробу на сухих и мокрых спонжах и кистях и поместил контейнеры в бокс-инкубатор.

Второй ролик начался с результатов эксперимента: блогер вынул контейнеры и показал содержимое на камеру. Ожидаемо оказалось, что на спонжах и кистях есть не только остатки косметики, но и бактерии.

Специалист заметил, что после использования очищающего средства ситуация «ухудшилась». Также блогер добавил, что нежелательно, чтобы эти бактерии попали в ваши глаза и рот.

В комментариях зрители пишут, что больше никогда не возьмут в руки приспособления для нанесения косметики или как минимум будут их постоянно менять.

В ответах на реплаи тиктокер заметил, что средства для снятия макияжа могут очищать поверхности, но при этом не убивают вредоносные бактерии, вызывающие проблемы с кожей. Действительно, из анализа медиков Астонского университета в Бирмингеме, Великобритания, следует , что на спонжах и кистях можно найти стафилококк и кишечную палочку, которые становятся причиной отравления.

Так что если вы пользуетесь косметикой, то вам стоит чаще мыть кисти и спонжи и чаще менять их на новые.