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Уже в первом туре чемпионата Беларуси по футболу будет топ-матч
Источник материала: Tut.by
Сегодня в Доме футбола состоялась жеребьевка игр чемпионата Беларуси по футболу в Высшей лиге. Он стартует 12 марта, и болельщиков ожидает один топ-матч: минское «Динамо» сыграет против «Торпедо-БелАЗ».
Добавим, что путевку в элиту получила «Сморгонь», которая заняла лишь шестое место в Первой лиге в прошлом году. «Крумкачы», которые заявляли желание пройти лицензирование,
Ниже пары, которые сыграют в первых двух турах чемпионата.
1 тур:
«Ислочь» — «Славия»
2 тур:
«Славия» — «Торпедо-БелАЗ»
Полный календарь будет опубликован позднее.
2 марта в Минске пройдет матч за Суперкубок Беларуси между «Шахтером» и БАТЭ. Также до старта чемпионата пройдут матчи Кубка Беларуси по футболу.
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Сегодня в Доме футбола состоялась жеребьевка игр чемпионата Беларуси по футболу в Высшей лиге.
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