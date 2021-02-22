Уже в первом туре чемпионата Беларуси по футболу будет топ-матч

Источник материала: Tut.by

Сегодня в Доме футбола состоялась жеребьевка игр чемпионата Беларуси по футболу в Высшей лиге. Он стартует 12 марта, и болельщиков ожидает один топ-матч: минское «Динамо» сыграет против «Торпедо-БелАЗ».

Добавим, что путевку в элиту получила «Сморгонь», которая заняла лишь шестое место в Первой лиге в прошлом году. «Крумкачы», которые заявляли желание пройти лицензирование, обратились в УЕФА с претензиями к Белорусской федерации футбола.



Фото: АБФФ

Ниже пары, которые сыграют в первых двух турах чемпионата.

1 тур:

«Ислочь» — «Славия»

ФК «Сморгонь» — РЦОР-БГУ

«Шахтер» — ФК «Минск»

«Рух» — ФК «Гомель»

«Спутник» — «Динамо-Брест»

БАТЭ — ФК «Слуцк»

«Неман» — ФК «Витебск»

«Динамо-Минск» — «Торпедо-БелАЗ»

2 тур:

«Славия» — «Торпедо-БелАЗ»

ФК «Витебск» — «Динамо-Минск»

ФК «Слуцк» — «Неман»

«Динамо-Брест» — БАТЭ

ФК «Гомель» — «Спутник»

ФК «Минск» — «Рух»

РЦОР-БГУ — «Шахтер»

«Ислочь» — ФК «Сморгонь»

Полный календарь будет опубликован позднее.

2 марта в Минске пройдет матч за Суперкубок Беларуси между «Шахтером» и БАТЭ. Также до старта чемпионата пройдут матчи Кубка Беларуси по футболу.