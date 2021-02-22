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Уже в первом туре чемпионата Беларуси по футболу будет топ-матч

22.02.2021 16:37 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сегодня в Доме футбола состоялась жеребьевка игр чемпионата Беларуси по футболу в Высшей лиге. Он стартует 12 марта, и болельщиков ожидает один топ-матч: минское «Динамо» сыграет против «Торпедо-БелАЗ».

Добавим, что путевку в элиту получила «Сморгонь», которая заняла лишь шестое место в Первой лиге в прошлом году. «Крумкачы», которые заявляли желание пройти лицензирование, обратились в УЕФА с претензиями к Белорусской федерации футбола.


Фото: АБФФ

Ниже пары, которые сыграют в первых двух турах чемпионата.

1 тур:

«Ислочь» — «Славия»
ФК «Сморгонь» — РЦОР-БГУ
«Шахтер» — ФК «Минск»
«Рух» — ФК «Гомель»
«Спутник» — «Динамо-Брест»
БАТЭ — ФК «Слуцк»
«Неман» — ФК «Витебск»
«Динамо-Минск» — «Торпедо-БелАЗ»

2 тур:

«Славия» — «Торпедо-БелАЗ»
ФК «Витебск» — «Динамо-Минск»
ФК «Слуцк» — «Неман»
«Динамо-Брест» — БАТЭ
ФК «Гомель» — «Спутник»
ФК «Минск» — «Рух»
РЦОР-БГУ — «Шахтер»
«Ислочь» — ФК «Сморгонь»

Полный календарь будет опубликован позднее.

2 марта в Минске пройдет матч за Суперкубок Беларуси между «Шахтером» и БАТЭ. Также до старта чемпионата пройдут матчи Кубка Беларуси по футболу.

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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Сегодня в Доме футбола состоялась жеребьевка игр чемпионата Беларуси по футболу в Высшей лиге.
 
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