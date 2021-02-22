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Почему проиграл белорусский протест: Данюк об интервью Тихановской
22.02.2021 16:43 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Белорусский уличный протест и бчб-движение иссякли, по признанию экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской, которое она сделала британской газете The Sunday Times. Санкции, введенные Евросоюзом в отношении властей Беларуси, являются "насмешкой", и Брюссель сделал "смехотворно мало", как оппонент действующей белорусской власти.
© Sputnik / Виктор Толочко
Итак, почему протест потерпел поражение: из-за отсутствия реального позитивного проекта, который смог бы серьезно поколебать власть Лукашенко, либо из-за нерешительности главного протестного слоя в лице "мелкой белорусской буржуазии", малоспособной к серьезной политической борьбе? Может ли действующая белорусская власть "расслабиться", либо широкий протест каким-то образом может снова возродиться? На вопросы радио Sputnik ответил известный политический эксперт, заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты РФ Никита Данюк.
"Мне кажется, что они проиграли не только из-за того, что у них отсутствовала позитивная повестка, но и потому, что протесты во многом координировалась из-за рубежа, и эти силы не были заинтересованы в развитии белорусского общества и белорусского государства", ― полагает собеседник Sputnik.
По мнению Данюка, белорусский государственный аппарат, силовой блок и значительная часть населения не поддержали лидеров протеста из-за их заранее ангажированной позиции.
Комментарий политического эксперта Никиты Данюка слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.
*Мнение спикера может не совпадать с мнением редакции
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