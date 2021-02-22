Самое рыбное место: десятки рыбаков собрались на клочке льда в Гродно

Источник материала: Sputnik Беларусь

ГРОДНО, 22 фев – Sputnik, Инна Гришук. Рыбацкое сообщество Гродно обсуждает странное поведение некоторых рыбаков, которые в один день устроили массовую стихийную рыбалку на небольшом клочке льда в центре города. Фото и видео публиковали в соцсетях горожане.

Необычно массовое скопление рыбаков на небольшом участке льда было замечено в минувшее воскресенье на левом берегу Немана в центре Гродно. Это место захода барж в порт, здесь образовался небольшой затон. Как объясняют рыбаки, сейчас рыба уходит из реки в такие тихие места. Многие пользуются таким моментом, чтобы получить большой улов легким способом.

Одни очевидцы массовой рыбалки волновались за здоровье рыбаков, опасаясь, что лед может не выдержать такого количества людей. Другие, и таких было большинство, осуждали ловцов рыбы и говорили, что таким поведением они нарушают правила рыбацкой этики. Как объяснил один из рыбаков, рыба скопилась в большом количестве в небольшом затоне, так как потеплело и начался ход льда. Один из очевидцев необычного явления заметил, что некоторые рыбаки использовали запрещенные снасти для ловли рыбы.

Кто-то предположил, что людей на лед с удочками выгнала нужда, поэтому они ловили рыбу мешками. Но другой рыбак обратил внимание, что на пятачке льда охоту устраивали не самые нуждающиеся люди. Такой вывод он сделал, увидев дорогие фирменные костюмы и рыбацкие снасти, которые обычно не покупают на последние деньги.

Как пояснили Sputnik в гродненской городской и районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды, рыбаки ничего не нарушали, если ловили рыбу разрешенными орудиями. Участок Немана, на котором было замечено большое скопление рыбаков, не является запрещенным для рыбалки. Тот факт, что рыбаков были десятки, также не нарушает законодательство.

Местные рыбаки, которые увидели на опубликованных в соцсетях кадрах массовой рыбалки у речного порта применение запрещенных снастей для ловли, сообщили, что отправили жалобу в инспекцию охраны животного и растительного мира.

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