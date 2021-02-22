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В одну реку дважды? Никита Джигурда женился на бывшей супруге

22.02.2021 16:43 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Скандальный актер и шоумен Никита Джигурда снова женился на фигуристке Марине Анисимовой: свадьба состоялась в Грибоедовском загсе 22 февраля.

Новость о том, что 60-летний Джигурда снова решил отвести в загс свою экс-жену, шокировала общественность. Многие не поверили в намерения шоумена, ведь в истории бывших супругов было все - громкий развод, вражда Джигурды с тещей и много других некрасивых подробностей.

Теперь же стало известно, что шоумен сдержал свое обещание: Джигурда снова женился на Анисимовой.

В загс "молодожены" ворвались шумно и ярко - со смехом, песнями и в роскошных мехах. Перед церемонией Джигурда в очередной раз признался спортсменке в любви, но сделал это в своем стиле.

"Я - счастливый мужчина, мне разрешено тискать девчонок. Но я был спасен Мариной Вячеславовной Анисиной. Только благодаря ее любви", - высказался шоумен.

После пара дала друг другу клятвы и прошлась под марш Мендельсона, умилив всех присутствующих. Кстати, среди гостей были замечен скандальный адвокат Михаила Ефремова - Эльмар Пашаев. Именно он защищал артиста, обвиненного за смертельное ДТП.

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Теги: Новости
 
 
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Эпатажный шоумен заявил, что несмотря на его слабость "тискать девчонок", возлюбленная не раз спасала его от бед.
 
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