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В одну реку дважды? Никита Джигурда женился на бывшей супруге
22.02.2021 16:43 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Скандальный актер и шоумен
Новость о том, что 60-летний Джигурда снова решил отвести в загс свою экс-жену, шокировала общественность. Многие не поверили в намерения шоумена, ведь в истории бывших супругов было все - громкий развод, вражда Джигурды с тещей и много других некрасивых подробностей.
Теперь же стало известно, что шоумен сдержал свое обещание: Джигурда снова женился на Анисимовой.
В загс "молодожены" ворвались шумно и ярко - со смехом, песнями и в роскошных мехах. Перед церемонией Джигурда в очередной раз признался спортсменке в любви, но сделал это в своем стиле.
"Я - счастливый мужчина, мне разрешено тискать девчонок. Но я был спасен Мариной Вячеславовной Анисиной. Только благодаря ее любви", - высказался шоумен.
После пара дала друг другу клятвы и прошлась под марш Мендельсона, умилив всех присутствующих. Кстати, среди гостей были замечен скандальный адвокат Михаила Ефремова - Эльмар Пашаев. Именно он защищал артиста, обвиненного за смертельное ДТП.
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Эпатажный шоумен заявил, что несмотря на его слабость "тискать девчонок", возлюбленная не раз спасала его от бед.
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