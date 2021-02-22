Баттл года: рэпер vs король. Как арест испанского музыканта, критикующего власть, вызвал многотысячные протесты

Источник материала: Onliner Испанский суд приговорил 32-летнего рэпера Пабло Аселя к девяти месяцам лишения свободы за «прославление терроризма и оскорбление королевского дома». Такие факты нашли в его треках и размещенных в соцсетях постах. 12 февраля Асель должен был прийти в тюрьму, но вместо этого забаррикадировался в университете со своими сторонниками, где его и задержали. Тысячи человек посчитали приговор нарушением свободы слова и вышли на улицы. Они строили баррикады, скандировали «Свободу Пабло Аселю» и «Смерть испанскому режиму». В городах также произошли стычки с полицией. О том, что сейчас происходит в Испании, рассказываем ниже.

Итак, кто такой Пабло Асель?

Испанский рэпер Асель придерживается левых взглядов и выступает за независимость Каталонии. В своих треках он критикует правящую династию Бурбонов. Кроме того, он саркастически выступает в адрес социального неравенства, США и капитализма.

В 2014 году он был приговорен к двум годам тюрьмы за прославление в своих текстах леворадикального терроризма. Приговор отсрочили на три года. Было поставлено условие: Асель больше не должен совершать повторное преступление. В том же году Аселя задержали за нападение на представителей ассоциации, которая выступала против каталонского сепаратизма. А в 2016 году Асель плеснул чистящее средство в журналиста.





В 2017 году гособвинение потребовало добавить пять лет тюрьмы к тем двум, которые он уже получил. Аселя обвиняли в прославлении терроризма, клевете и оскорблении короны. Обвинения основывались на его текстах, размещенных в соцсетях. В них Асель критиковал королевскую семью и обвинял полицию в убийствах мигрантов.

Еще через год суд приговорил рэпера к лишению свободы сроком на два года. Затем срок сократили до девяти месяцев. 28 января 2021 года власти заявили, что Асель должен явиться в тюрьму в течение 19 дней. От этого предложения рэпер отказался: он закрылся со своими сторонниками в Университете Льейды. Полиция начала штурм вуза и задержала рэпера.

Во время задержания музыкант поднял кулак и прокричал: «Смерть фашистскому государству!»





И почему это вызвало протесты?

Тысячи людей в Испании посчитали приговор рэперу нарушением свободы слова. Вечером 16 февраля произошли столкновения с полицией в Барселоне, Валенсии, Пальме-де-Мальорке, Жироне и других городах. Около 2000 человек собрались в центре Каталонии, строили баррикады и бросали в полицейских камни, бутылки и петарды. Они скандировали «Свободу Пабло Аселю» и «Смерть испанскому режиму». Во время протестов были разграблены магазины, в том числе Nike, Versace, Tommy Hilfiger, Hugo Boss и Diesel.









В Мадриде на улицы вышли около 400 человек. На одном из главных торговых бульваров дежурило несколько полицейских фургонов, над кварталом летал вертолет, сообщает агентство AFP.

Манифестации в защиту Касселя проходят уже несколько дней. В защиту Аселя выступили около 300 деятелей искусства.





А что там с реакцией властей?

А вот испанские власти заявили, что беспорядки со свободой слова никак не связаны. Вице-премьер королевства в интервью одной из радиостанций заявил, что «ни одно право нельзя выражать или защищать с помощью насилия — это красная линия». Он также добавил, что «у всех прав есть свои ограничения».

Впрочем, 8 февраля правительство Испании рассказало об инициативе, которая предполагает возможность внести изменения в уголовный кодекс страны. Если она будет одобрена, то за преступления, связанные со свободой слова, не будет предусматриваться наказание в виде тюремного заключения.

«Министерство юстиции планирует пересмотреть преступления, связанные со злоупотреблением при свободе самовыражения, с тем чтобы наказывались только те действия, которые явно предполагают создание риска для общественного порядка или подстрекательство к какому-либо агрессивному поведению», — уточнили в кабмине Испании, передает ТАСС.





Что это вообще за кейс с королевской семьей и независимостью Каталонии?

Асель в своих треках нападает на монархию и государственную власть. Он называет представителей королевского дома «паразитическими врагами народа». А в песне Ni Felipe VI обращается к правящему королю Испании: «Эй, тиран».

Кроме того, в Испании существует движение за независимость Каталонии. Ее представители добиваются полного суверенитета территории. Каталонское движение за независимость оценивается как наиболее массовое и близкое к реализации сепаратистское движение в Европе наряду с шотландским сепаратизмом.

Девятого июня 2017 года в Каталонии был назначен референдум о ее независимости. На него был вынесен следующий вопрос: хотите ли вы, чтобы Каталония была независимым государством в форме республики? На нем 90% участников высказались за отделение Каталонии. В результате против голосующих на избирательных участках испанская полиция применила грубую силу. Четырнадцатого октября 2019 года Верховный суд Испании вынес приговор в отношении девяти каталонских политиков, которые были причастны к организации голосования.



