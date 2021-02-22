«Заткнись, т**рь. Подписывай, иначе будет хуже». Правозащитники: в Беларуси продолжают издеваться над женщинами

Источник материала: Салiдарнасць

Опубликован третий отчет о применении пыток в отношении женщин в Беларуси.





Август 2020-го. Фото Игоря Мелешко

— Основная эскалация пыток, жестокого, бесчеловечного и унижающего человеческое достоинство обращения со стороны силовых органов происходила 9-13 августа 2020 года по всей Беларуси. Насилие против мирных демонстрантов продолжилось властями до конца 2020 года и в январе 2021 года, — говорится в отчете Международного комитета по расследованию пыток в Беларуси.

Это уже третий промежуточный отчет о применении пыток, жестокого, бесчеловечного и унижающего человеческое достоинство обращения в отношении женщин.

Во время подготовки документа были опрошены 143 женщины, пострадавшие от пыток и иных действий силовиков (ОМОН, МВД, сотрудники пенитенциарных учреждений и др.).

— Я не знаю, чем я не понравилась, когда меня привезли в РУВД, наверное, каждый подошел и ударил дубинкой. Причем, ни за что, — рассказала одна из потерпевших.

Вот что рассказала еще одна девушка. Сотрудник ОМОН пометил ее черным маркером: запястья, грудь и лоб, она очень сильно испугалась и обмочилась, так как были угрозы изнасилованием:

— Нам говорили: «Вы — с***, вы — твари, вы нам кричали «позор», мы вас пустим по кругу». «По кругу» говорил тот, который нас охранял.

Дополнительным психологическим насилием в отношении женщин являлись жестокие пытки парней на их глазах.

— Над ребятами издевались. Ребята орали, они уже просто не могли, у них не было сил. Слышать это — я думала, что поедет крыша, невозможно было, — рассказала еще одна потерпевшая.

Практически у всех женщин требовали подписать протоколы, не читая. Когда они отказывались это делать, то им угрожали, оскорбляли или унижали:

— Когда я сказала, что я не знаю, что я подписываю, что я хочу прочитать, что я подписываю, ответ был: «Заткнись, тварь. Подписывай, иначе будет хуже».

В результате угроз эта женщина была вынуждена подписать протокол.

В докладе приведено множество подобных фактов. Их анализ показал, что женщинам практически не предоставлялась медицинская помощь, к ним применяли прямое насилие и различные формы бесчеловечного и унижающего человеческое достоинство обращение.

Их содержали и содержат в пенитенциарных учреждениях, где условия не соответствуют международным стандартам и национальному законодательству и не исключают пытки, жестокое, бесчеловечное обращение.

В то же время на жалобы, поданные в органы прокуратуры на условия содержания, государство не реагирует и продолжает целенаправленную практику создания жестоких, бесчеловечных и унижающих человеческое достоинство условий содержания женщин в местах несвободы. Ни одного уголовного дела по заявлениям о пытках так и не было возбуждено, отмечается в отчете.

— Многочисленные акты насилия, примененные к женщинам в ходе задержания, а также при доставлении и содержании их в местах несвободы, в силу их массовости полностью подпадают под юрисдикцию ст. 128 Уголовного кодекса Беларуси «Преступления против безопасности человечества», а также нарушают Конвенцию против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания и Конвенцию о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин, — сделали вывод правозащитники.

Также они отметили, что в Беларуси во всех местах несвободы нарушаются положения Минимальных стандартных правил в отношении обращения с заключенными (Правила Нельсона Манделы), в большинстве случаев государством не соблюдаются Правила ООН, касающиеся обращения с женщинами заключенными и мер наказания для женщин правонарушителей, не связанных с лишением свободы (Бангкокские правила) и грубо нарушены положения ст. 2 Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин, участником которой Республика Беларусь является.

При этом доводы официальных властей о том, что они действуют в соответствии с Законом о массовых мероприятиях и КоАП, эксперты сочли несостоятельными.

— Поскольку, согласно Совместному заключению Венецианской комиссии и БДИПЧ ОБСЕ «О Законе о массовых мероприятиях в РБ», а также и ряду решений Комитета по правам человека ООН упомянутый закон не соответствует положениям ст. 21 Международного Пакта о гражданских и политических правах, который устанавливает общепризнанные стандарты свободы мирных собраний, — говорится в заключении Международного комитета по расследованию пыток в Беларуси.